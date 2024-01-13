Депутатів можуть залишити без броні від мобілізації, – ЗМІ
Джерело:РБК-Україна
ЗМІ повідомляють, що влада розглядає можливість прибрати бронювання депутатів. Такі заходи можуть стати аргументом, що перед законом усі рівні.
Наразі новий законопроєкт про мобілізацію потребує змін – його вже відправили на доопрацювання. Водночас питання зняття бронювання для чиновників на цьому етапі не є підтвердженим.
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Питання зняття броні з депутатів
ЗМІ з посиланням на співрозмовника у президентському оточенні зазначають, що розглядається питання зняття броні з чиновників.
Очевидно, прибиратимемо бронь для депутатів, чиновників тощо, щоб показати, що всі рівні. Практичного сенсу у цьому небагато, але інакше народ не зрозуміє,
– зазначає анонім.
Він зазначив, що поки варіанту не видно, однак зрозуміло, що треба розширювати базу мобілізованих. Але як це зробити без каральних заходів для ухилянтів, незрозуміло. Також лунає ідея щодо того, щоб розділити великий проєкт про мобілізацію на менші. Однак військове керівництво побоюється, що право на демобілізацію отримає велика кількість солдатів, яких ніким буде замінити.
Дискусії щодо нового законопроєкту
- У четвер, 11 січня, відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання Погоджувальної ради в закритому режимі. Законопроєкт про мобілізацію вирішили повернути на доопрацювання. Повідомляється, що ініціатору законопроєкту також передадуть пропозиції, напрацьовані на Комітеті та у робочих групах.
- Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що вже за декілька днів новий законопроєкт внесуть до Ради. Спочатку буде дискусія, а вже потім голосування або ще одне допрацювання.
- Міністр оборони 11 січня заявив, що Міноборони підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію. Над документом працювали пів року і вже найближчим часом його внесуть у парламент. Він додав, що над ним працювали представники всіх без винятку фракцій парламенту, команди Міністерства оборони, Генерального штабу та низки інших міністерств та відомств.