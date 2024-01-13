Депутатів можуть залишити без броні від мобілізації, – ЗМІ

ЗМІ повідомляють, що влада розглядає можливість прибрати бронювання депутатів. Такі заходи можуть стати аргументом, що перед законом усі рівні.

Наразі новий законопроєкт про мобілізацію потребує змін – його вже відправили на доопрацювання. Водночас питання зняття бронювання для чиновників на цьому етапі не є підтвердженим.

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Питання зняття броні з депутатів

ЗМІ з посиланням на співрозмовника у президентському оточенні зазначають, що розглядається питання зняття броні з чиновників.

Очевидно, прибиратимемо бронь для депутатів, чиновників тощо, щоб показати, що всі рівні. Практичного сенсу у цьому небагато, але інакше народ не зрозуміє,

– зазначає анонім.

Він зазначив, що поки варіанту не видно, однак зрозуміло, що треба розширювати базу мобілізованих. Але як це зробити без каральних заходів для ухилянтів, незрозуміло. Також лунає ідея щодо того, щоб розділити великий проєкт про мобілізацію на менші. Однак військове керівництво побоюється, що право на демобілізацію отримає велика кількість солдатів, яких ніким буде замінити.

Дискусії щодо нового законопроєкту