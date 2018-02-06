Депутатка ледь не з'їла торт із волосиною в їдальні Верховної Ради: журналіст показав фото

У їдальні Верховної Ради був помічений десерт із волосиною всередині. Його ледь не з'їла народна депутатка.

Про це у своєму Facebook написав фотокореспондент Олександр Гончаров.

Дивіться також: Нардеп засвітив у Раді годинник за 10 тисяч доларів: фото

У перший день пленарного тижня йому довелось їсти у їдальні Верховної Ради. За словами журналіста, вирішив обійтись лише кавою зі шматком торта.

Дуже мені сподобався десерт "Джелатто" (44,15 грн). Я вже готовий був його замовити, але в променях вітринних ламп, проростаючи крізь начинку, блиснула волосина,

– написав Гончаров.

Коли через деякий час знову підійшов до вітрини у парламентській їдальні, то помітив, що "волосатого" десерту уже немає.

"Окинувши поглядом зал, я знайшов потенційну жертву. Вона вже доїдала основну страву, а поруч стояв "Джелатто". Після мого попередження дама, посміхнувшись, відставила тортик в сторону. Таким чином сьогодні я врятував депутата", – пожартував журналіст.

Він опублікував фото депутатки, якій "врятував життя», проте її обличчя вирішив приховати.

Дивіться також: Найбільші прогульники Верховної Ради: опублікований антирейтинг нардепів за січень