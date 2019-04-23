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      Держбюро розслідувань проводить обшуки в НАБУ: справа стосується корупції в "Укроборонпромі"

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      ДБР проводить обшуки в Національному антикорупційному бюро України
      ДБР проводить обшуки в Національному антикорупційному бюро України / Ілюстративне фото

      Державне бюро розслідувань проводить 23 квітня слідчі дії в будівлі Національного антикорупційного бюро. При цьому в ДБР не пояснюють, у якій справі проводять обшуки і пообіцяли 24 каналу прокоментувати ситуацію згодом.

      Водночас у НАБУ повідомили, що обшуки проходять у справі про корупцію в "Укроборонпромі". Зокрема, є відповідна ухвала суду.

      У Генпрокуратурі згодом повідомили, що ДБР проводить обшуки в межах розслідування справи про можливе отримання хабарів правоохоронцями за закриття справ про розкрадання держкоштів в оборонній сфері.

      Зараз триває виїмка документів, що може свідчити про бездіяльність керівництва НАБУ у справі про розкрадання в "Укроборонпромі", повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

      Вона додала, що в березні 2017 року Головна військова прокуратура скерувала до НАБУ інформацію про розкрадання в оборонній сфері. Проте ця інформація не отримала розвитку у розслідуванні. Тож ДБР оцінює бездіяльність керівництва НАБУ після отримання матеріалів військової прокуратури та нереагування на дані, що містилися у скерованих документах.

      Також перевіряється інформація про позаслужбові стосунки керівництва НАБУ із третіми особами, які можуть свідчити про навмисне нерозслідування кримінального провадження по розкраданнях в "Укроборонпромі", зокрема через ТОВ "Отпимумспецдеталь",
      – написала речниця генпрокурора.

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      Теги: Новини України ГПУ Державне бюро розслідувань НАБУ Розслідування Корупційні схеми в Укроборонпромі Корупція
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