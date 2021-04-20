Блокування руху в Чорному морі: США звинуватили Росію в "неспровокованій ескалації"

Держдепартамент США висловив глибоку стурбованість через плани Росії заблокувати рух суден в Чорному морі. Відомство закликає Росію припинити такі дії та не нарощувати сили вздовж кордону з Україною та в окупованому Криму.

У США також позитивно оцінили стриманість України на тлі російських провокацій. Про це йдеться у заяві Державного департаменту США від 19 квітня 2021 року.

До теми Точно більше, ніж у 2014 році, – Пентагон про російські війська на кордоні з Україною

У Держдепі США стурбовані планами Росії

США висловлюють глибоку стурбованість планами Росії блокувати іноземні морські та державні судна в частинах Чорного моря, в тому числі поблизу окупованого Криму та Керченської протоки,

– мовиться в повідомленні.

До того ж у заяві згадали про те, що Росія вже діяла агресивно проти українських суден і перешкоджала доступу до українських портів в Азовському морі, впливаючи на міжнародну торгівлю України.

"Це чергова неспровокована ескалація поточної кампанії Москви щодо підриву та дестабілізації України", – кажуть в США.

У Держдепартаменті США також сказали, що:

такий розвиток подій особливо турбує на тлі повідомлень про накопичення російських військ в окупованому Криму та навколо кордонів України та на тлі інших провокаційних акцій з боку очолюваних Росією сил на лінії зіткнення;

США підтверджують свою непохитну підтримку суверенітету та територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, включно з її територіальними водами;

в її міжнародно визнаних кордонах, включно з її територіальними водами; США не визнають і ніколи не визнаватимуть заяви Росії про анексію Криму;

позитивно сприймають стриманість України у час російських провокацій.

Закликаємо Росію припинити переслідування суден у регіоні та скасувати накопичення сил уздовж кордону України та в окупованому Криму,

– підкреслили у Держдепі США.

Що відомо про блокування суден в Чорному морі