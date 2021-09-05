У Держдепі розповіли, чи слід очікувати призначення спецпредставника США по Донбасу

Попри великі очікування України, США не планують призначати спеціального представника від Держдепу з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Однак це не означає, що Вашингтон не продовжить протидіяти Росії.

Як пояснив заступник помічника держсекретаря Джордж Кент, США і надалі будуть протидіяти Кремлю у питанні використання Москвою енергоносіїв як зброї.

Важливо Нового посла США в Україні досі не призначили через "Північний потік-2", – Гербст

Водночас Кент нагадав, що одне із зобов'язань США перед Україною – протидія створенню Росією зброї з "Північного потоку-2".

Я не чекаю нового спеціального представника від США, але у нас є новий старший радник з питань енергетичної безпеки. Але ми продовжимо тісно співпрацювати з Україною і Німеччиною, щоб Росія не могла використовувати енергію як зброю,

– уточнив він.

Раніше США та Україна заявили про готовність виступати проти газопроводу "Північний потік-2", оскільки цей проєкт є загрозою для енергетичної безпеки Європи.

Північний потік-2": останні новини

21 липня США та Німеччина у липні підписали угоду щодо "Північного потоку-2". Берлін зобов'язався ініціювати санкції, якщо Росія використовуватиме газ як зброю.

Німецький суд наприкінці серпня виніс рішення, що "Північний потік-2" повинен стати незалежним від "Газпрому".

У "Газпромі" заявили, що завершують пусконалагоджувальні роботи на 1 нитці газопроводу. Її планують ввести в експлуатацію найближчим часом.