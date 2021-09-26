Очевидно, що головну незручність для міського голови спричинив текст українською мовою. Визнавати це, звісно, Лупашко не поспішав.

Читайте також Де в законі написано таке, – у Хмельницькому патрульний відмовлявся спілкуватися українською

Мер поскаржився, що не бачить без окулярів

Але ми сильні в єдності, ми підтримуємо економіку. Я не бачу вже без окулярів,

– затнувся Лупашко і продовжив вже російською.

Свої обмовки міський очільник пояснив тим, що погано бачить написане. Проте й окуляри, на жаль, Лупашкові не допомогли. Поки він намагався справитись з текстом та вибачався, люди підтримували його старання аплодисментами.

Дивіться відео виступу мера Кодими / Відео з телеграм-каналу "Х**вая Одесса":

Потенційні чиновники мають довести своє знання української мови

Зазначимо, що згідно з новим законом про функціонування державної мови в Україні, потенційні чиновники мають скласти іспит зі знання української мови. Проте, кажуть у Нацкомісії, наразі результати – плачевні. Близько 15% претендентів на посади тест провалили.