Десантіс розповів, чи відправить війська США воювати в Україні, якщо стане президентом

Губернатор Флориди Рон Десантіс розповів про свої дії щодо російсько-української війни, якщо виграє вибори президента у США. Десантіс відповів, чи можливе відправлення військ США в Україну.

Рон Десантіс, який вважається головним конкурентом-республіканцем Дональда Трампа на виборах у США, заявив, що у випадку перемоги не хотів би бачити американські війська втягненими у війну в Україні.

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Десантіс проти втягування США у війну

Відповідну заяву Десантіс зробив у першому інтерв'ю після того, як висунув своєю кандидатуру на виборах. Десантіса запитали, якими будуть його перші дії щодо російсько-української війни.

Спершу він розкритикував актуальний стан американської армії, заявивши, що військо стало "політизованим", "там говорять про гендерну ідеологію" і "про глобальне потепління".

Ми маємо повернути наше військо до фокусування на обов'язку, ключових цінностях і ключовій місії,

– сказав Десантіс.

Губернатор Флориди зазначив, що хотів би побачити "врегулювання" війни в Україні. Він наголосив, що американська армія не повинна бути втягненою у війну.

"Я б хотів побачити врегулювання цього (війни – 24 Канал). Я б не хотів бачити ширшої війни. Я думаю, абсолютно невідомо, як це (війна – 24 Канал) буде виглядати у січні 2025 року. Але я б не хотів бачити Сполучені Штати з їхніми військами втягненими у війну у Росії чи в Україні", – сказав Десантіс.

Що відомо про Рона Десантіса