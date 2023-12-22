Як потрапити до 3 окремої штурмової бригади: рекрутер пояснив етапи відбору

3 окрема штурмова бригада за час війни стала одною найпомітніших в Україні. Як пише видання The Economis, вона має гарну репутацію завдяки компетентному командуванню, гарній техніці та низьким показникам втрат.

Бригада стане найближчим часом найбільшою в Україні, розміром приблизно з дивізію НАТО. Добровольців, які хочуть служити в цій бригаді, не бракує. Рекрутер 3 окремої штурмової бригади Дмитро Дорошенко розповів 24 Каналу, як відбувається набір до її лав та які вимоги до охочих служити у її складі.

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Потрібно пройти фізичний тест

У містах України можна побачити рекламу 3 ОШБр, в якій вказане посилання на сайт, де можна ознайомитись з інформацією щодо бригади та заповнити анкету.

Далі контакт-центр зв'язується з людиною, проводить первину онлайн-співбесіду. У разі проходження співбесіди, наступний етап – офлайн-співбесіда в рекрутинговому центрі у містах Київ, Дніпро та Львів. Там також необхідно пройти фізичний тест.

На співбесіді ставляться питання на кшталт, чим займається людина, чому хоче потрапити саме в нашу бригаду. Її запитують, чи має родичів на окупованих територіях. З'ясовується, чи має людина погані звички, судимості. Під час спілкування рекрутер, розуміє, чи готовий бажаючий приєднатись до бригади,

– пояснив Дорошенко.

Для тих, хто сумнівається, є проєкт "Тиждень штурмовика". Людина на тиждень заселяється до центру 3 ОШБр, де проходить навчання, підтягує свої фізичні дані та усвідомлює, готова йти до армії чи ні.

3 окрема штурмова бригада Це Це добровольчий підрозділ , сформований у перші дні війни Росії проти України. Її засновник, перший командир полку "АЗОВ" Андрій Білецький. Бригаду сформовано на тих самих принципах, на яких стоїть "АЗОВ": україноцентризм, традиціоналізм, ієрархія і відповідальність. До лав бригади потрапляють лише високомотивовані та сильні духом бійці, готові до постійного вдосконалення та важких боїв з ворогом на передовій.

Мають такі самі соціальні гарантії, як і всі військові

Коли людина готова, то заселяється на підготовчу базу 3 ОШБр, де проводиться первинна підготовка. Паралельно потрібно збирати документи для проходження ВЛК та у ТЦК, де потім людину оформлюють та відправляють на навчання.

Мої завдання як рекрутера контролювати, щоб всі кандидати були погоджені та зайшли в навчальний центр на підготовку згідно з посадою, яка вказана в їхніх документах. Це може бути піхотинець, гранатометник, навідник танку,

– зазначив він.

Потім людина проходить підготовку в навчальному центрі Сухопутних військ ВСУ, після чого вона направляється до підрозділу, яким була відібрана.

"Навчання рекрутів відбувається з тактики, медицини, топографії, роботи з рацією. Також у навчальних центрах ЗСУ вони опановують додаткові знання. Після того, як вони потрапляють до нашої бригади, в окремих батальйонах – штурмових, механізованих, стрілецьких тощо – навчають певним навичка, які відповідають специфіці батальйону", – підкреслив Дмитро Дорошенко.

Важливо, що бійці бригади після підписання контракту мають такі самі соціальні гарантії, зокрема грошові виплати, як і всі військовослужбовці. До моменту потрапляння до РТЦК, людина є цивільною, а коли відправляється до навчального центру, вона вже є військовослужбовець. Після навчального центру стає військовослужбовцем 3-ї ОШБр.

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