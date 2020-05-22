Будинок протягів: фото інтер'єру житла в Таїланді з озером всередині

В Тайланді зявився будинок, який всередині розділяє сад з озером. Така екологічна ініціатива допомагає мешканцям поєднати перебування вдома з перебуванням на природі. Найцікавіше, що внутрішні стіни в будинку відсутні.

Власником будинку є засновник музичного товариства пан Наронгвіт, пише Archdaily.

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Першочергове, на чому зосередилися дизайнери – оптимізація панорамного виду на озеро, яка б нагадувала атмосферу амфітеатру. В результаті вирішили забрати усі внутрішні стіни.



Вітальня в будинку взагалі не має бокових стін / фото: Archdaily

Панорамний вид на озеро, що спостерігається з цього місця, відіграє важливу роль у нагадуванні власнику про ідеальний будинок, де він оточений природою, між озером і небом,

– розповіли розробники проєкту.

Простір розроблений так, щоб зі спальні можна було побачити озеро, але з вітальні чи інших кімнат не проглядалась сама спальня.



Спальня таки має одну стіну, щоб забезпечити власнику приватність / фото: Archdaily

Стіни присутні лише із зовнішнього боку будівлі, щоб сховати весь внутрішній простір від сторонніх очей.

Вибрані матеріали для цього будинку були натхнені оздобленням власника попереднього будинку. Вони були оформлені в стилі лофт, з еклектичною сумішшю європейських старовинних меблів.

Щоб не порушувати стиль, дизайнери використали цегляну плитку. Проте власник не хотів глухих стін, тому прийняли рішення звести "діряві стіни".

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Такі стіни створюють хорошу вентиляцію, що дуже важливо для приміщення в задушливому кліматі.

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