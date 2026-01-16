Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відповідну постанову суду. Інцидент трапився ще в жовтні в ліцеї "Львівський".

Що відомо про знущання 10-класниці над першокласником в одній зі шкіл Львова?

16 жовтня учениця 10 класу зустріла на сходах першокласника та штовхала його у спину. Водночас вона знімала свої дії на відео. Потім вона виклала цей запис у соціальні мережі й додала аудіодоріжку російською мовою, де звучали образи.

Після скоєного маленький хлопчик перебував у стресі, він зазнав серйозного психологічного дискомфорту. На щастя, минулося без тілесних ушкоджень.

Батько дівчинки, який постав перед судом, знав про конфлікт його доньки з першокласником. Він зазначив, що сварка дітей виникла спонтанно, однак хлопчик теж його спровокував, бо лаявся. Старшокласниця натомість знімала його на відео, щоб зробити зауваження, але хлопчина продовжував поводитися агресивно. Діти між собою знайомі не були.

Батько не визнав, що його донька завдала шкоди першокласнику. Щодо озвучки відео він зазначив, що TikTok автоматично запропонував саме таку аудіодоріжку, мовляв, у родині російською не спілкуються. Він додав, що відео в мережі вже не має, а з дівчинкою провели бесіду.

Крім того, чоловік хотів спокійно владнати конфлікт між дітьми, однак батьки хлопчика на це не погодилися.

Як наслідок, суддя визнав батька дівчинки винним у невиконанні обов’язків щодо виховання дітей. Чоловік отримав штраф у розмірі 850 гривень та має сплатити судовий збір – а це 665 гривень. Протягом 10 днів він ще має право оскаржити вирок.

