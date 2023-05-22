Росіяни перефокусували обстріли на Дніпро, бо зрозуміли одну річ, – полковник запасу ЗСУ

В ніч на 22 травня російські терористи обстріляли Дніпро з використанням безпілотників та ракет різного класу. Загалом для окупантів зараз ціллю номер один є столиця, але зважаючи на її захищеність, вони фактично б'ють зараз не в місця, які хочуть, а в які можуть.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він проаналізував, які влучання відбулися в Дніпрі та якою зброєю було завдано ударів.

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Росіяни розуміють, що ППО Києва не пробити, тому витрачають ракети для влучань по інших містах, зокрема і по Дніпру – наступному великому місту.

Надзвукові ракети

Зважаючи на те, що в повітрі перебувало три літаки Ту-22М3, отже вони могли скинути на місто близько 6 ракет, 5 ракет влучили. Імовірно, в районі Дніпра ще немає такої ППО, аби збивати подібні ракети. Адже Х-22 – це надзвукова ракета, швидкість якої перевищує число трьох махів, один приблизно відповідає швидкості звуку.

Бойова частина Х-22 має вагу близько однієї тонни.

Потужна ракета, від неї не врятує правило двох стін. Як тільки почуєте, що злітає Ту22-М3, однозначно потрібно йти в підземне укриття,

– наголосив Світан.

Він припустив, що одна з ракет могла впасти у невизначеному місці, адже їхній вік уже понад 40 – 50 років, і навряд вони зможуть всі доходити до цілей. Ними вже усипане все дно Чорного моря, адже їх запускають також із водних ракетоносіїв.

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Чим ще бив ворог по Дніпру

Український Генштаб повідомив, що над Дніпром також було знищено 4 ракети. Світан припустив, що мовиться про Х-101. Їх збиває практично будь-яка українська система ППО. Також було знищено всі 20 дронів-камікадзе. Натомість дві балістичні ракети "Іскандер", імовірно, пройшли. Також, певно, влучили в ціль п'ять ракет С-300.

Зважаючи на пошкодження, до яких призвели влучання, полковник в запасі дійшов висновку, що росіяни могли бити по об'єктах з великою площею, аеродромах, місцях зосередження тощо.

Тож, Україні варто збільшувати кількість зенітно-ракетних комплексів та щільність ППО.

Що відомо про обстріл Дніпра 22 травня