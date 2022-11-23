Чому деякі західні країни спочатку боялися підтримувати Україну: думка політолога

За 9 місяців повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави деякі західні політики "еволюціонували" щодо підтримки України. Так, спочатку Захід боявся нам допомагати.

Ба більше, західні політики звикли заробляти на російських енергоресурсах. Таку думку 24 каналу висловив політолог Артем Бронжуков.

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Захід боявся "поставити не на ту карту"

За його словами, деякі лідери боялися підтримувати Україну, оскільки мали страх "поставити не на ту карту" й втратити свій політичний вплив. Утім, ефективне протистояння українців показало, що країну-агресорку не слід боятися.

Ми продемонстрували, що Росію не слід боятися. А Путін не страшний диктатор, а закомплексований політик, який повірив в те, що він "бог з Олімпу". Насправді ж все це розбилося об реалії війни в Україні,

– розповів Бронжуков.

Він додав, що на Заході існувала теза, мовляв, Росія захопить Україну за 72 години. Однак після 9 місяців вторгнення ми бачимо, що наші бійці повернули понад половину окупованих територій. Ба більше, контрнаступ ЗСУ не зупиняється й країну-агресорку "гнатимуть далі".

Водночас росіяни, які говорили, що "візьмуть Київ за три дні" наразі окопуються в Бєлгороді та Криму. Це свідчить про те, що російська диктатура не здатна виконати завдання, які саме перед собою ставить. А це своєю чергою впливає й на політиків, які намагалися домовлятися з Владіміром Путіним.

"Ми показали всьому світу, що вільний народ завжди переможе загарбницьку армію рабів", – підкреслив політолог.

Бронжуков пояснив, чому Захід спочатку боявся підтримувати Україну: дивіться відео

"Існування світу сьогодні залежить від того, де зупинять Путіна"

Внаслідок масованої ракетної атаки Росії по Україні 23 листопада без світла лишилися не тільки українці, а й громадяни Молдови. Тож тепер наслідки путінської агресії та "амбіції" російського диктатора відчуває не лише наша держава.

Так, зараз ці наслідки розуміє і Молдова, яка безпосередньо страждає через російські обстріли й залишається без світла. Крім того, їх розуміють і в Парижі, і в Римі, і в Берліні, і головне – наші основні політичні союзники у Вашингтоні. Тож зараз як ніколи потрібна консолідація всіх європейських політиків навколо України.

"Зараз не може бути напівзаходів або пошуків шляхів, які б дозволили умиротворити Путіна та заморозити цю війну. Нормальне існування світу сьогодні залежить від того, де зупинять Путіна та у який спосіб він буде покараний", – підсумував політолог.

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