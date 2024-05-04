Путін точно має собі заміну, – в "Азові" припустили майбутнє Росії
Владімір Путін при владі у Росії дуже багато років. Його правління вже перетворилось на диктаторський режим, який утискає будь-які права громадян на свободу слова. Війна, яку Росія розпочала проти України це підтверджує.
Боєць "Азову" Андрій "Спайдер" Ігнатюк розповів 24 Каналу, що Путін створив ідеологію, яка зараз існує в Росії, а росіяни підтримали це. Він зазначив, що там за всі роки утисків не було ніяких масштабних протистоянь проти його правління.
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"У Росії немає нікого, хто б міг мати якийсь вплив на населення, щоб зараз змінити хід історії. Путін точно має якусь заміну для себе, якщо з ним щось трапиться", – сказав Ігнатюк.
Чи можливі зміни у Росії
Боєць "Азову" вважає, що варіант, коли Росія дасть спокій Україні, можливий тільки тоді, коли все, що пов’язане з путінським режимом зникне.
Немає жодного російського військового, який би виступив проти війни в Україні,
– зауважив він.
Ігнатюк наголосив, що росіяни "самі влазять у зашморг ура-патріотизму". Якщо там хтось і розуміє, що відбувається, то тихенько мовчить, щоб не потрапити за ґрати. Таких відносно свідомих людей у Росії, на його думку, не більше 20%.
Там нічого не зміниться, якщо до влади прийде хтось інший чи повернеться російська інтелігенція, яка виїхала. Росії немає – вона сама себе знищила своєю владою та виборами. Це вже диктатура. Путін переплюнув навіть радянський союз,
– висловився боєць "Азову".
Що відбувається у Росії: останні новини
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- У розвідці Великої Британії повідомили, що, попри величезні людські втрати, Росія адаптувала свої збройні сили до війни на виснаження. У відомстві зазначили, що ставка на масовість ймовірно збережеться протягом усієї війни Росії проти України. Це матиме довготривалий вплив на майбутню російську армію.
- Заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький вважає, що НАТО не зможе захистити свій східний фланг. Якщо відбудеться напад, то росіяни швидко захоплять країни Балтії. На думку представника ГУР, п'ята стаття про колективну оборону НАТО "може виявитися малозначущою на практиці".