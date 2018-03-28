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Дипломати з Росії покидають дипустанови в Україні, – ЗМІ

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Посольство Росії у Києві
Посольство Росії у Києві / "Радіо Свобода"

Перші російські дипломати вже покинули територію України. Так, уранці 28 березня виїхали представники дипмісії в Одесі. Також аналогічна доля чекала на представництва Росії у Львові, Києві та Харкові. Усі вони літаком летітимуть з Києва до Мінська.

Як повідомляє ТСН з посиланням на власні джерела, консульство РФ у Одесі залишили два дипломати. Зазначається, що виїжджали вони машинами, а перетинати кордон збираються у Сумській області.

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За словами журналісти, загалом територію України мають покинути 13 співробітників російських дипустанов - окрім Одеси, дипломати з Росії мають покинути ще Львів, Київ і Харків.

Трохи згодом стало відомо, що усі 13 представників російської дипломатії в Україні найближчим часом повинні вилетіти з міжнародного аеропорту «Київ» до Мінська. За деякими даними, частина групи вже пройшла реєстрацію, решта ще перебуває в амбасаді у столиці України.

Тим часом, біля посольства Росії у Києві зібралися небайдужі активісти, які тримають у руках плакати з таким текстом: "Скучать не будем", "Водки нет, идите домой" тощо.

Росія, дипломати, Львів, Київ, Одеса, Скрипаль, видворення
Акція під посольством Росії у Києві

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Прем'єр Великобританії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

У зв'язку з цим офіційний Лондон вислав з країни російських дипломатів та призупинив дипломатичні контакти на високому рівні із РФ. 26 березня Президент України Петро Порошенко оголосив, що Україна висилає 13 російських дипломатів. Про рішення вислати дипломатів РФ оголосили ще низка країн ЄС та США.

Теги: Новини політики Новини Києва Новини України Новини Росії Новини Одеси Україна – Росія Видворення російських дипломатів
Джерело: 24 Канал
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