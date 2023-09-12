Дипломатична шахова партія: як США та Китай протистоять один одному на рівні G20 і БРІКС

Підсумкова декларація саміту G20 показала, що його учасники досить мляво та абстрактно продемонстрували своє ставлення до російсько-української війни. Хоча в ній й прозвучали заклики до невикористання ядерної зброї та дотримання статут ООН.

Однак для того, щоб зрозуміти процеси, які відбулися на саміті необхідно поглянути на ситуацію у світі на глобальному рівні. Про це розповів 24 Каналу політолог-міжнародник Руслан Осипенко, зазначивши, що зараз триває протистояння США та Китаю.

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В Москві не зрозуміли позицію Пекіна

Вашингтон завдав Пекіну кілька поразок. Зокрема коли Сполучення Штати проводили експертну зустріч в Саудівській Аравії, де обговорювалась "формула миру" Володимира Зеленського, то запросили туди країни Глобального Півдня. І делегація Китай була змушена теж відвідати Джидду, адже туди приїхали сателіти КНР.

Однак для Пекіна це був не бажаний візит, тому що в Москві його не зрозуміли. Там підняли галас російські пропагандисти, мовляв, Китай їх зрадив.

Проте Китай у відповідь розширив БРІКС. Він завів до складу цієї організації своїх фоловерів, зміцнивши власну позицію.

США своєю чергою відповіли Китаю тим, що провели саміту G20, запросивши до цієї організації країни Африканського союзу.

Це дипломатична шахова партія. Китай завів до БРІКС 6 країн, а США до G20 – 55 країн Африки,

– наголосив політолог-міжнародник.

Як відбувається глобальне протистояння США та Китаю: дивіться відео

Однак експерти відзначають, що було 20 країн у G20, а завели ще 55. Але чи зможуть 75 держав, серед яких є США та Африканські країни про щось домовитись. Зрозуміло, що це буде недієздатна організація, яка проте буде існувати.

Також Китай збирається провести третій саміт "Один пояс – один шлях", на який приїдуть понад 100 країн – фоловерів Пекіну.

"Відбувається глобальне протистояння між США та Китаєм у сенсі, хто який крок робить і як відповідає. І в цьому сенсі стає зрозумілою загальна картина того, що відбувається у світі", – підкреслив Руслан Осипенко.

Підсумкова декларація саміту G20: що відомо

Ще до того, як з'явилась спільна заява, її обговорення набуло розголосу в пресі. Так, стало відомо, що нібито китайська делегація "пом'якшила" свою позицію щодо війни в Україні, адже раніше посідала нейтральну.

Власне країни-учасниці протягом певного часу шукали консенсусу для узгодження підсумкової декларації, зокрема стосовно війни в Україні. Росія навіть погрожувала заблокувати фінальний документ.

У фінальній версії документа, який складається з 37 сторінок та містить в собі 83 абзаци, порушено багато питань – від енергетики до війни Росії проти України. Що стосується російської агресії, то учасники G20 закликали держави діяти "у повному обсязі відповідно до цілей і принципів Статуту ООН". Крім того, вони зауважили, що "застосування ядерної зброї чи ядерні погрози є неприпустимими".

На декларацію відреагували у МЗС України, назвавши її текст "слабким". Зокрема в частині щодо агресії Росії проти України G20 "немає чим пишатися". Водночас участь України "дозволила би учасникам краще зрозуміти ситуацію".