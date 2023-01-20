Привіз важливий меседж: чому директор ЦРУ таємно відвідав Київ

Директор ЦРУ таємно відвідав Київ. Він привіз важливі меседжі, якими поділився з Президентом України Володимиром Зеленським.

Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Микола Давидюк. Міністерство юстиції США також повідомило, що невдовзі Україна зможе отримувати конфісковані російські активи.

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Директор ЦРУ приїхав заспокоїти нас

Давидюк розповів, що своїм візитом директор ЦРУ хотів трохи остудити й заспокоїти нас. Мовляв, у Конгресі США буде більше республіканців, і не факт, що США зможуть виділяти такі кошти. Тому він прибув, аби розв'язати питання, що з цим робити, можливо, ще десь гроші знайдемо.

Наприклад, у Швейцарії лежать кілька мільярдів Януковича. Це наші гроші, й ніхто не знає, чому ми їх не беремо. Директор ЦРУ каже, давайте пошукаємо, де ми можемо ще знайти. Ми можемо потрусити російських олігархів і взяти додаткові гроші,

– зазначив політолог.

Він додав, що директор ЦРУ сказав, що тепер нам доведеться працювати удвічі більше на той самий результат. Загалом, ми не проти республіканців, ми проти заяв, що від них лунають. Щоправда, до літа ситуація може змінитись, і ці слова директора ЦРУ будуть неактуальними, а в кінці 2023 року США взагалі дадуть 100 мільярдів.

Директор ЦРУ привіз розвіддані

За словами політолога, директор ЦРУ також привіз розвіддані. Зокрема, звідки наступатиме Росія, куди, у якій кількості. Американська розвідка найкраща у світі, й вона ділиться з нами даними. Нам треба обов'язково скористатись ними.

"Якщо ми цим не скористаємось, то гріш нам ціна. Тому директор ЦРУ приїхав особисто до Зеленського це передати", – зауважив Давидюк.

Давидюк про те, чому директор ЦРУ таємно відвідав Київ: дивіться відео

Директор ЦРУ приїхав заради політичного символізму

Як він зазначив, у візиті директора ЦРУ до Києва є політичний символізм. За тиждень після цього таємного візиту інформація опинилась у пресі. Це для того, щоб продемонструвати росіянам учергове позицію США, як відповідь на їхню напругу біля ядерної кнопки.

Якби просто хотіли нам передати, що грошей не буде, а росіяни будуть наступати, наприклад, з Запоріжжя чи з Білорусі, то навіщо б тоді було тиждень опісля запускати у пресу. Значить, американці грають у більш глибоку гру. Тому це основні речі, про що говорили Зеленський і керівник американської розвідки,

– наголосив політолог.

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