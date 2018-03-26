Директор харківського "Укроборонпрому" погорів на хабарі: деталі

У Миколаєві на спробі підкупу погорів директор харківського заводу "Укроборонпром". Федора Петрова піймали під час спроби передачі грошей. Йдеться про 60 тисяч гривень.

Про це інформує прес-служба СБУ.



Чиновник намагався підкупити військового прокурора Миколаївського гарнізону. Річ у тім, що в минулому Петров є директором миколаївського суднобудівного заводу.

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На нього відкрили кримінальне провадження за фактом розтрати грошових коштів. Саме за закриття цього провадження посадовець і намагався дати хабара.



СБУ затримала директора харківського "Укроборонпрому"



Про отриману "пропозицію" майор юстиції відразу доповів керівництву. Федора Петрова уже звільнили з посади директора харківського заводу "Укроборонпром". Наразі тривають слідчі дії та обшуки.

Співробітники спецслужби разом із правоохоронцями встановили, що чиновник приїхав у Миколаїв, аби під час зустрічі з процесуальним керівником вирішити питання щодо відкритого раніше кримінального проадження щодо чиновника,

– прокоментував речник СБУ в Миколаївській області Андрій Середич.

Наразі чиновник затриманий, йому буде оголошено про підозру.

До слова, двоє мешканців Дніпропетровської області проводили за завданням спецслужб РФ антиукраїнську агітацію у соціальних мережах. Наразі працівники СБУ їх затримали.