Дивом не долетіла: в "Епіцентрі" в Харкові жертв могло бути набагато більше

Вдень 25 травня росіяни вдарили КАБами по гіпермаркету "Епіцентр" в Харкові. Згодом поблизу місця удару було знайдено нерозірваний боєприпас, який не долетів до цілі.

Внаслідок російської атаки Харкова загинули 17 людей, а постраждали ще 49. Варто зазначити, що аварійно-пошукові роботи досі тривають. Однак, жертв удару могло б бути ще більше.

Читайте також Смертельний удар по Харкову: співробітники "Епіцентру" загинули рятуючи відвідувачів

Нерозірваний боєприпас

За два дні після удару, 27 травня, прокурори спільно з працівниками ДСНС та слідчими СБУ і Нацполіції виявили нерозірваний боєприпас. Його знайшли за 80 метрів від "Епіцентру", по якому били росіяни.

Попередньо, це також був УМПБ Д-30. Дивом 25 травня він не долетів до будівельного гіпермаркету.

В Харківській обласній прокуратурі додали, що російські військові здійснювали корегування вогню за допомогою БпЛА-розвідників.

Російська армія цілеспрямовано здійснила запуск одразу декількох боєприпасів, щоб спричинити якомога більше смертей серед працівників та відвідувачів, а також залякати мешканців міста,

– йдеться в повідомленні.

За словами прокуратури, все це свідчить про свідому тактику Росії, спрямовану на знищення цивільного населення Харкова.

Удар по "Епіцентру": коротко

В суботу, 25 травня, близько 16 години дня росіяни із різницею у секунду вдарили по "Епіцентру" в Харкові. Ворожі війська атакували авіаційними боєприпасами УМПБ Д-30. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в момент атаки в гіпермаркеті "Епіцентр" було близько 200 людей. Близько 100 з них встигло відреагувати на сигнал тривоги та сховатись.

Внаслідок влучання відбулася сильна пожежа. У торговельному центрі загорілися лакофарбові вироби, деревина, також спалахнула обшивка магазину та товари, які були розташовані всередині.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що станом на 15:06 27 травня встановлено загибель 17 людей. Ідентифіковано 13 жертв, серед яких 10 працівників гіпермаркету та троє відвідувачів, зокрема, 12-річна дівчинка та її мама.

Точну кількість людей, яка могла перебувати у гіпермаркеті на момент удару, будуть визначати за допомогою записів із відеокамер у торговельному центрі.

висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих внаслідок чергової терористичної атаки Росії. Вічна пам'ять!