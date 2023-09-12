Місія провалилася: диякон УПЦ МП допомагав чоловікам тікати за кордон як "церковним місіонерам"
Джерело:Служба безпеки України
Служба безпеки України затримала чоловіка, який створив схему для шахрайського перетину кордону. Це сталося на Одещині.
Щоб "відкосити" від мобілізації, ухилянти вдаються до різних способів. Колишній диякон УПЦ МП вирішив і собі поповнити сумну статистику.
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Що робив церковник
Ексдиякон УПЦ МП підробляв "списки місіонерів", які нібито від імені керівника єпархії мають їхати за кордон у справах релігійної громади. За гроші він допомагав потенційним призовникам виїжджати до країн Євросоюзу як церковним клірикам. Сфальшовані документи подавав до Держслужби з етнополітики та свободи слова та знаходив аргументи, що псевдоклірикам треба виїхати за межі України.
Вартість одного "місця у списку" становила від 4,5 тисячі американських доларів. Сума залежала від терміновості виїзду та фінансових можливостей клієнтів. Таким чином ділок намагався незаконно переправити за кордон шістьох ухилянтів,
– зазначили в СБУ.
Під час обшуків за адресою проживання затриманого виявили комп'ютери, мобільні телефони та сім-картки із доказами оборудки, а також готівку, одержану злочинним шляхом.
Колишньому диякону повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Він наразі під вартою і може отримати до 9 років тюрми з конфіскацією майна. Триває розслідування.
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Як справи з чистками в ТЦК
- Поступово на посади очільників ТЦК приходять бойові офіцери, як і обіцяв президент. 4 вересня Львівський ТЦК та СП очолив Герой України та учасник АТО Денис Чаюк. Він виконував бойові завдання під час проведення антитерористичної операції та Операції об'єднаних сил на Сході України. Брав участь у боях за Луганський аеропорт і місто Дебальцеве Донецької області. Від початку повномасштабної війни воював на Запоріжжі та був поранений.
- Проте під час перевірок керівництва ТЦК стає відомо про різноманітні оборудки. 8 вересня повідомили, що посадовець Рівненського районного ТЦК безкоштовно забезпечував шефа психотропами. Працівники ДБР з'ясували, що чоловік це робив лише задля того, аби догодити начальству. Імовірно, він сподівався на підвищення. У листуванні в месенджерах чоловіки послуговувалися піратським сленгом, аби приховати свої злочинні дії. Наркотики вони називали білою міткою, а один до одного зверталися за вигаданими прізвиськами. Тепер за розваги доведеться відповідати.