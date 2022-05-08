Дії Путіна ганьблять Росію, – потужна заява G7 після розмови із Зеленським

Лідери "Великої сімки" 8 травня провели онлайн-зустріч, у якій взяв участь президент Володимир Зеленський. У спільній заяві G7 названо війну Росії проти України загарбницькою, а вчинки Володимира Путіна – такими, що ганьблять Росію.

Лідери "Великої сімки" зазначили, що 8 травня світова спільнота відзначає завершення Другої світової війни та кінець терору. Люди оплакують мільйони жертв та висловлюють повагу тим, хто заплатив найвищу ціну у війні.

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Війна Росії в Україні не була нічим спровокована, – G7

Через сімдесят сім років президент Путін і його режим вирішили вторгнутися в Україну в неспровокованій загарбницькій війні проти суверенної країни. Його дії ганьблять Росію та історичні жертви її народу,

– мовиться у заяві "Великої сімки".

Москва порушила міжнародний порядок, який був встановлений після Другої світової війни. Країни G7 запевнили офіційний Київ у своїй повній солідарності та підтримці. Мовиться – про процвітання України в її міжнародно визнаних кордонах.

Україна прагне виведення російських військ зі своєї території

Президент Зеленський наголосив, що кінцева мета України – виведення російських військ зі своєї території, а також – здатність захистити себе у майбутньому. Саме тому українці розраховують на допомогу "Великої сімки" у сфері обороноздатності, а також відновлення після війни.

Разом із міжнародним співтовариством ми, G7, надали та пообіцяли додаткову підтримку з початку війни, яка перевищує 24 мільярди доларів США на 2022 рік. Найближчими тижнями ми посилимо нашу колективну короткострокову фінансову підтримку, щоб допомогти Україні ліквідувати економічні загрози та надати базові послуги її населенню,

– зазначили лідери держав.

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Світова спільнота докладе всіх зусиль, аби притягнути Путіна до відповідальності

"Велика сімка" вкотре засудила напади на цивільне населення та інфраструктуру, що призевло до гуманітарної катастрофи в самрму центрі Європи. Лідери країн приголомшені масштабом жертв.

Ми докладемо всіх зусиль, щоб притягнути до відповідальності Путіна та причетних до цієї агресії, включаючи режим Лукашенка в Білорусі, за їхні дії. З цією метою ми продовжуватимемо співпрацювати разом із нашими союзниками по всьому світу,

– сказано в заяві.