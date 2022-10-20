Має стратегічне значення: у Генштабі озвучили плани Путіна щодо Півдня України

Підкорення українського півдня є важливим для Росії. Зокрема, Кремль усвідомлює стратегічне значення регіону.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу 20 жовтня розповів, який план у Росії щодо Півдня України.

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Чому для Росії важливий південний напрямок

За його словами, південний напрямок є дуже важливим для Росії. По-перше, це наявність сухопутного коридору до Криму та забезпечення півострова водою. По-друге, плацдарм для захоплення сусідніх областей та вихід до Придністров'я.

Для режиму Путіна південний напрямок має стратегічне значення з погляду збереження сухопутного коридору до Криму та водозабезпечення півострова. Також створення майбутнього плацдарму для захоплення Миколаївської та Одеської областей та позбавлення України статусу морської держави. Також прокладення сухопутного коридору до Придністров'я,

– зазначив Громов.

Можливо російські військові й розуміють чому Південь України важливий для їхньої армії, однак на ділі все не так вже і добре. Окупанти масово тікають з правобережжя окупованої Херсонщини. Загарбники переміщають військову техніку на лівий берег Дніпра. Про це свідчать супутникові знімки.

Росіяни визнають провал на Херсонщині та готуються до втечі

Нещодавно командувач збройних сил Росії в Україні генерал Сергій Суровікін заявив, що на Херсонщині "склалася складна ситуація". Тому він закликає до "евакуації" цивільне населення.

Ситуацію на Херсонщині проаналізувала британська розвідка. Там вважають, що така заява може свідчити про те, що Кремль серйозно розглядає масштабне відведення своїх сил на захід від річки Дніпро.

Окупанти цинічно погрожують підірвати Каховську ГЕС, готуючи інформаційний ґрунт для відступу з Херсонщини.

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