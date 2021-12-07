Для старту грошей достатньо, – Гетманцев про укріплення кордону України
Джерело:24 канал
На тлі загострення ситуації на Сході Україна повинна укріпити свої кордони. Це потребує великої кількості грошей.
Окрім цього, потрібен певний процес. Таку думку в ефірі авторської програми Катерини Соляр висловив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
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Гетманцев: Доведемо процес до кінця
За його словами, будівництво кордону – це насамперед проєкт, який вимагає фінансування.
Тому для старту програми – достатньо грошей,
– наголосив Гетманцев.
Він зауважив, що з бюджету виділяють необхідні фінанси для складання відповідної проєктної документації і на кордон.
"Ми цей процес закцентували, почали робити і доведемо до кінця. Так само як і доведемо до кінця те, що дороги у нас стануть європейського рівня. Люди бачать, як це відбувається", – зауважив Гетманцев.
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