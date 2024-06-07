"Для ударів по Росії": що увійде пакет допомоги на 225 мільйонів доларів, який нададуть США

США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на суму 225 мільйонів доларів. Наразі став відомий перелік озброєння, яке до нього увійде. Зокрема, союзники передадуть боєприпаси для HIMARS та артилерійські снаряди.

Видання посилається на анонімних офіційних осіб США. При цьому зазначають, що новий пакет допомоги, про який не було оголошено публічно, але про це писали деякі ЗМІ, усе ще обговорюють.

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Озброєння із нового американського пакета Сили оборони України зможуть використати для завдання ударів по "загрозам всередині Росії, щоб захистити місто Харків від потужного російського нападу", – ідеться у статті.

Що увійде у пакет допомоги

боєприпаси для HIMARS,

мінометні системи,

артилерійські снаряди, зокрема 155-мм для гаубиць,

ракети для системи протиповітряної оборони HAWK,

зенітні ракети Stinger,

протитанкові системи Javelin і AT-4,

бронетехніка,

патрульні катери,

та "широкий спектр іншого, включаючі запасні частини та обладнання.

Можна використовувати для ударів по Росії

Новий пакет допомоги ухвалять через повноваження президента США про скорочення, які вилучають системи та боєприпаси з існуючих американських запасів, щоб вони могли швидко відправитися в Україну на фронт.

Згідно з новою директивою США, Україна може використовувати американську зброю для ударів по Росії, якщо на цих територіях "сили атакують або готуються до нападу".

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Проте таке зняття "табу" з боку Вашингтона для Києва не стосується використання ATACMS, які були надані США, або ракет великої дальності та інших боєприпасів для завдання "наступальних" ударів усередині Росії.

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