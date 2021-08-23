Для виправлення історичної помилки, – Зеленський запросив Росію до участі у Кримській платформі

Під час першого саміту Кримської платформи у Києві президент Зеленський закликав доєднатись Росію. Москва, наголосив глава держави, була настільки активною, що склалось враження, що вона вже повноцінний учасник заходу.

Про це Зеленський зазначив під час завершальної промови на саміті. Він зауважив, що хоча Росія учасницею не була, проте постійно щось коментувала.

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Росія може виправити історичні помилки

Якщо цей майданчик настільки цікавить її, ми запрошуємо Російську Федерацію приєднатися до Кримської платформи для спільного вироблення шляхів деокупації Криму та виправлення її історичної трагічної помилки,

– пояснив президент.

Президент пообіцяв у підсумковій декларації залишити місце для підпису представника Росії. Швидше за все, сказав Зеленський, цей рядок буде останнім та й заповнять його на підсумковому саміті – у Ялті.

У Росії саміт назвали "недружнім"

Тим часом, у Росії продовжують висловлюватись про саміт, проведений у Києві. Звісно, країна-агресорка розцінила Кримську платформу як "недружній та антиросійський захід".

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