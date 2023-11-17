У розпорядженні редакції 24 Каналу опинилося звернення генерал-полковника, в якому той просить про відчуження в інтересах ЗСУ Audi A8 Long 2022 року.

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Автомобіль Audi, на який поклав око Коваль, було викрадене

Звернення Коваля написав директору ТОВ "ПОРШЕ УКРАЇНА" Марії Гарань. У ньому Коваль пояснює, що Національний університет оборони України "веде постійну роботу із закордонними делегаціями країн-партнерів щодо прискорення нашої перемоги".

Саме тому генерал-полковник просить доукомплектувати військову частину A2250 автомобілем класу "люкс".



Звернення Коваля / Фото документа надане 24 Каналу

У своєму зверненні Коваль посилається на Закон України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану".

Як повідомили джерела 24 Каналу, автомобіль Audi, на який звернув увагу Коваль, було викрадене під час першого місяця повномасштабної війни. Потім автівку знайшли й зараз вона біля Києва.

Автомобіль мали б повернути власнику автосалону, але Коваль вирішив, що автівка потрібна йому.

Зазначимо, що ціна на Audi A8 Long стартує від понад 87 тисяч доларів, тобто понад 3 мільйони гривень. Однак ціна залежить від об'єму двигуна та інших характеристик автомобіля.

Що відомо про Михайла Коваля