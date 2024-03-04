Зеленський звільнив командувача Сил підтримки ЗСУ і призначив нового

Глава держави відправив у відставку командувача Сил підтримки ЗСУ Дмитра Герегу. Кого призначено на його місце, читайте далі.

Сьогодні, 4 березня, на сайті президента з'явилися два накази про звільнення колишнього очільника Сил підтримки ЗСУ та призначення нового.

Дивіться також Третя штурмова бригада "випалила" ворога з посадки: неймовірне відео боїв під Авдіївкою

Нове кадрове рішенння

Так, Володимир Зеленський звільнив командувача Сил підтримки ЗСУ Дмитра Герегу і призначив на його місце Олександра Яковця.

Відомо, що генерал-майор Дмитро Герега обіймав цю посаду з 21 серпня 2021 року.

А новопризначений очільник Сил підтримки ЗСУ бригадний генерал Олександр Яковець раніше був начальником інженерних військ у цих самих силах. Також під час війни на Сході він виконував чимало бойових завдань щодо влаштування мінно-вибухових загороджень першого рубежу оборони. Під його керівництвом проводилися операції з розмінування місцевості та фортифікаційні обладнання другого рубежу оборони на Донеччині.

Роль Сил підтримки ЗСУ

До Сил підтримки ЗСУ входять війська в галузі радіоелектронної боротьби, інженерні війська, війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту, військово-топографічна служба, гідрометеорологічна служба і кінологічна служба.

Раніше в інтерв'ю для АрміяInform Олександр Яковець розповідав про роль Сил підтримки ЗСУ, яку вони відіграли та відіграють під час повномасштабного вторгнення. Основна їх задача – підготувати ґрунт для оборони, послабити мобільність ворога, а також створити умови для контрнаступу.

Нерідко інженерна підтримка військ має вирішальне значення для успіху операцій. Так, фортифікаційні загородження стримують противника під час наступу. Водночас без улаштування понтонно-мостових переправ через водні перешкоди було б неможливе проведення контрнаступальних дій як на Херсонському, так Харківському напрямках.

І, навпаки, підриви мостів, шляхопроводів неодноразово сповільняли рух росіян, або цілком блокували їх просування на певній ділянці фронту.

Кадрові зміни у керівництві армії: що відомо