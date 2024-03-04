Зеленський звільнив командувача Сил підтримки ЗСУ і призначив нового
Джерело:Офіс Президента
Глава держави відправив у відставку командувача Сил підтримки ЗСУ Дмитра Герегу. Кого призначено на його місце, читайте далі.
Сьогодні, 4 березня, на сайті президента з'явилися два накази про звільнення колишнього очільника Сил підтримки ЗСУ та призначення нового.
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Нове кадрове рішенння
Так, Володимир Зеленський звільнив командувача Сил підтримки ЗСУ Дмитра Герегу і призначив на його місце Олександра Яковця.
Відомо, що генерал-майор Дмитро Герега обіймав цю посаду з 21 серпня 2021 року.
А новопризначений очільник Сил підтримки ЗСУ бригадний генерал Олександр Яковець раніше був начальником інженерних військ у цих самих силах. Також під час війни на Сході він виконував чимало бойових завдань щодо влаштування мінно-вибухових загороджень першого рубежу оборони. Під його керівництвом проводилися операції з розмінування місцевості та фортифікаційні обладнання другого рубежу оборони на Донеччині.Довідка:
Роль Сил підтримки ЗСУ
Раніше в інтерв'ю для АрміяInform Олександр Яковець розповідав про роль Сил підтримки ЗСУ, яку вони відіграли та відіграють під час повномасштабного вторгнення. Основна їх задача – підготувати ґрунт для оборони, послабити мобільність ворога, а також створити умови для контрнаступу.
Нерідко інженерна підтримка військ має вирішальне значення для успіху операцій. Так, фортифікаційні загородження стримують противника під час наступу. Водночас без улаштування понтонно-мостових переправ через водні перешкоди було б неможливе проведення контрнаступальних дій як на Херсонському, так Харківському напрямках.
І, навпаки, підриви мостів, шляхопроводів неодноразово сповільняли рух росіян, або цілком блокували їх просування на певній ділянці фронту.
Кадрові зміни у керівництві армії: що відомо
- 8 лютого президент Зеленський повідомив про намір оновити керівний склад ЗСУ. Розпочав він з відставки Валерія Залужного з посади Головкома і призначення на цю посаду Олександра Сирського.
- Незабаром стало відомо про низку інших замін у складі командування. Зокрема, Зеленський замінив главу Генштабу. Замість генерал-лейтенанта Сергія Шаптали його очолив генерал-майор Анатолій Баргилевич.
- Новими заступниками Головкома стали Вадим Сухаревський та Андрій Лебеденко. Заступниками Баргилевича обрали Олексія Шевченка, Михайла Драпатого та Володимира Горбатюка.
- Новим очільником Сил ТрО став Ігор Плахута. А Сухопутні війська ЗСУ очолив Олександр Павлюк.