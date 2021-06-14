Чесна компенсація, – Кулеба назвав єдину умову України для запуску "Північного потоку-2"

Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що може бути чесною компенсацією загроз для України за умови запуску "Північного потоку-2". Це деокупація українських територій і енергобезпека України.

Очільник відомства заявив, що висловив цю думку 8 – 9 червня на переговорах у Берліні. Тоді він, між іншим, провів переговори з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом.

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Кулеба заявив, що може бути компенсацією запуску "Північного потоку-2"

Глава МЗС України заявив, що "Північний потік-2" – це насамперед загроза безпеці Україні, а не лише економіці". Дмитро Кулеба вкотре підтвердив, що Україна проти запуску "Північного потоку-2".

Умовою його запуску має бути деокупація українських територій і енергобезпека України. Це буде чесна компенсація загроз,

– заявив очільник МЗС України.

До речі, перед тим Дмитро Кулеба вже говорив, що Україна готова вести перемовини про компенсації у разі запуску "Північного потоку-2".

Це проєкт газопроводу Росії в обхід України. Попередньо повідомляли, що він готовий на 95%.

Нещодавно компанія-оператор Nord Stream 2 AG повідомила, що морську частину першої нитки трубопроводу вже завершили. Отож вже готові розпочати пусконалагоджувальні роботи з запуску газу, які можуть тривати кілька місяців.

Експерти неодноразово називали ризики газопроводу для України. Зокрема радниця голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка Світлана Заліщук розповідала, що це питання "не економічне й не енергетичне, а перш за все безпекове".

Ба більше, Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, якщо "Північний потік-2" добудують, то Україна щороку втрачатиме 1,5 мільярда доларів.