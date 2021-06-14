Чесна компенсація, – Кулеба назвав єдину умову України для запуску "Північного потоку-2"

14 червня 2021 , 13:47
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Джерело:

твітер Дмитра Кулеби

Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що може бути чесною компенсацією загроз для України за умови запуску "Північного потоку-2". Це деокупація українських територій і енергобезпека України.

Очільник відомства заявив, що висловив цю думку 8 – 9 червня на переговорах у Берліні. Тоді він, між іншим, провів переговори з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом. 

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Кулеба заявив, що може бути компенсацією запуску "Північного потоку-2"

Глава МЗС України заявив, що "Північний потік-2" – це насамперед загроза безпеці Україні, а не лише економіці". Дмитро Кулеба вкотре підтвердив, що Україна проти запуску "Північного потоку-2". 

Умовою його запуску має бути деокупація українських територій і енергобезпека України. Це буде чесна компенсація загроз,
– заявив очільник МЗС України. 

До речі, перед тим Дмитро Кулеба вже говорив, що Україна готова вести перемовини про компенсації у разі запуску "Північного потоку-2". 

Зверніть увагу! 7 червня Джо Байден та Володимир Зеленський провели телефонну розмову. Питання "Північного потоку-2" було одним з пріоритетних. Президент США запевнив українського лідера у гарантіях безпеки з боку його країни. Також Джо Байден запросив Зеленського в липні відвідати Білий дім

Коротко про "Північний потік-2"

  • Це проєкт газопроводу Росії в обхід України. Попередньо повідомляли, що він готовий на 95%
  • Нещодавно компанія-оператор Nord Stream 2 AG повідомила, що морську частину першої нитки трубопроводу вже завершили. Отож вже готові розпочати пусконалагоджувальні роботи з запуску газу, які можуть тривати кілька місяців.
  • Експерти неодноразово називали ризики газопроводу для України. Зокрема радниця голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка Світлана Заліщук розповідала, що це питання "не економічне й не енергетичне, а перш за все безпекове".
  • Ба більше, Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, якщо "Північний потік-2" добудують, то Україна щороку втрачатиме 1,5 мільярда доларів.
Автор: Діана Квасневська