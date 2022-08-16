Кулеба розповів про зустріч із Байденом напередодні війни: що говорив президент США

Напередодні повномасштабного вторгнення росії глава МЗС України Дмитро Кулеба здійснював візит у Вашингтон. Там Кулеба зустрівся з лідером США Джо Байденом, який попередив про невідворотність війни з росією.

Байден пообіцяв бути з Україною до кінця

Кулеба розповів, що під час розмови Байден сказав йому, що останні розвіддані США вказують на те, що скоро "все почнеться". Після цього, як зазначив Кулеба, він поїхав у Державний департамент, де "спеціальна людина показала ряд фактів".

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Йдеться про аеродроми, де стояли російські вантажні літаки, які були повністю готові до зльоту.

Це був такий момент, коли крізь мене пройшов розряд блискавки,

– зізнався український міністр.

Глава МЗС України розповів, що він повідомив про це президента Володимира Зеленського.

За словами Кулеби, для Байдена це була "людяна зустріч", наприкінці якої сторони говорили про дітей. Кулеба зазначив, що Байден розповів про сина, якого втратив.

"Це була розмова двох людей, один з яких пережив страшні втрати у своєму житті. А друга людина, тобто я, розумів, що ми стоїмо на порозі моменту, коли ми будемо вимушені пережити страшні втрати", – додав він.

Як розповів глава МЗС України, Джо Байден сказав йому, що буде війна і "ми будемо з вами до кінця".

Та водночас, як згадав Кулеба, у НАТО відбувалася обговорення перспектив України у випадку повномасштабної війни. За його словами, члени Альянсу "зійшлися на думці, що 72 години й кінець Україні".

Байден попереджав про війну

У червні лідер США Джозеф Байден сказав, що президент України взимку "не хотів чути" про загрозу з боку росії. У відповідь Володимир Зеленський заявив, що перед повномасштабним вторгненням росії українська влада просила вжити превентивні заходи.

Також на звинувачення Байдена відповіли в Офісі Президента. Речник президента Сергій Никифоров підкреслив, що керівництво України прохало про санкції проти росії ще до її повномасштабного вторгнення.

Радник ОП Михайло Подоляк запевнив, що Зеленський уважно реагував на всі попередження партнерів. Та в Україні, за його словами, були шоковані масштабами наступу росіян.

Окрім того, Подоляк наголосив, що Україна готувалася до війни з 2021 року. Він підкреслив, що інформацію про майбутнє вторгнення росії давали не тільки західні розвідки, а й українська.

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