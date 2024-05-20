У Дніпрі знайшли тіло військового у закинутій будівлі: що кажуть у поліції

У мережі з'явилася інформація, що у Дніпрі 20 травня у покинутій будівлі виявили тіло військового. Наразі правоохоронці вивчають обставини, за який чоловік міг загинути.

Про це у коментарі 24 Каналу розповіла речниця Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області – Ганна Старчевська.

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Тіло військового знайшли у покинутій будівлі

Місцеві телеграм-канали писали, що тіло людини виявив випадковий очевидець на другому поверсі закинутої будівлі на вулиці Степана Бандери. Поруч із чоловіком був військовий рюкзак з особистими речами та спальний мішок.

У мережі також поширили кадри з ймовірною закинутою будівлею, де було виявлено тіло військового.



Місце де, ймовірно, знайшли тіло військового у Дніпрі / Фото з місцевих телеграм-каналів

Речниця поліції Дніпропетровщини Ганна Старчевська у коментарі 24 Каналу зазначила, що правоохоронці вже вивчають дані стосовно смерті військового.

Попередньо, без видимих тілесних (ушкоджень – 24 Канал) на загиблому військовому. Будемо чекати на довідку саме про причину смерті (військового – 24 Канал),

– сказала правоохоронниця.

Раніше у Кривому Розі виявили тіло дівчинки

У Покровському районі Кривого Рогу 15 квітня виявили тіло підлітка біля покинутої будівлі по вулиці Кропивницького. Померлою виявилася 15-річна дівчина.

Помітили тіло дівчинки діти, які проходили повз будівлю. Свідки повідомили, що дівчинка мала складні стосунки з родиною, а на тілі не було виявлено слідів насилля.

У поліції Дніпропетровської області зазначили, що правоохоронці та судмедексперти встановлюють причину смерті дівчини. Справою займалися кваліфіковані спеціалісти.