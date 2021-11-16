Про це 16 листопада повідомили ЗМІ, які посилались на анонімні джерела. Журналісти 24 каналу намагаються отримати спростування чи підтвердження цієї інформації в поліції Дніпра.

Після схожої трагедії Пожежа у Харкові: Разумков доручив підготувати законопроєкти про пожежну безпеку

Поламався кондиціонер

Причиною інциденту нібито була несправність кондиціонеру. За попередньою версією, там замкнула проводка.

Це сталося в одній із кімнат пансіонату. Як наслідок, загинули щонайменше 5 осіб. Наразі про них нічого не відомо.

Раніше таке було в Харкові

21 січня повідомили про жахливу пожежу в харківському будинку престарілих. Там загинули 16 стареньких, а ще 10 постраждали. Згодом на це відреагували президент і прем'єр-міністр.

Правоохоронці почали розслідування та взяли під варту кількох людей. Наразі судові процеси щодо трагедії ще тривають. Під вартою перебувають одразу кілька фігурантів, серед яких керівники та власник пансіонату.