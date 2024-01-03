У Дніпрі лунали вибухи: над містом збили ракету

В обід 3 січня у Дніпрі пролунали вибухи. Окупанти випустили на місто авіаційну ракету.

О 14:01 у Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу у зв'язку з високою активністю ворожої тактичної авіації. Згодом у регіоні почала працювати ППО.

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Що відомо про атаку на Дніпро

О 14:15 Повітряні сили випустили ракету з півдня і що вона рухається у напрямку – Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг. Вже за 2 хвилини стало відомо, що вона летить на Дніпро.

О 14:20 кореспондент 24 Каналу повідомив, що у місті пролунали звуки вибухів.

Згодом моніторингові канали заявили, що ракета не досягла своєї цілі, адже її успішно збили сили ППО. Невдовзі у місті оголосили про відбій тривоги.

О 14:43 очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак офіційно повідомив, що оборонці з ПвК "Схід" збили ракету над Дніпровським районом.

Попередній обстріл міста став траурним