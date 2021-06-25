Це трапилося зранку 25 червня на набережній Перемоги, 44. Очевидці одразу викликали правоохоронців.

Інший випадок Бійка та стрілянина у центрі Миколаєва: поліція розповіла про учасників сутички

Що відомо про стрілянину

Це помітили навпроти магазину АТБ.

Зловмисниками виявились 2 хлопців і 2 дівчат.

Кожному з них 17 років.

Коли поліція приїхала, слідчі вилучили пістолет.

Також у присутності понятих зібрати 5 гільз.

Всіх учасників інциденту опитали на місці.

Офіційно правоохоронці поки ніяк не прокоментували цю подію. Журналісти 24 каналу телефонували в поліцію Дніпра, однак там сказали, що зможуть надати інформацію трішки пізніше.

Зверніть увагу! В Одесі 16 червня чоловік влаштував стрілянину в центрі міста. Коли правоохоронці приїхали, він все пояснив. Мовляв, таким чином хотів "випустити пар", бо посварився з дружиною.