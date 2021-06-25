Це трапилося зранку 25 червня на набережній Перемоги, 44. Очевидці одразу викликали правоохоронців.

Інший випадок Бійка та стрілянина у центрі Миколаєва: поліція розповіла про учасників сутички

Що відомо про стрілянину

  • Це помітили навпроти магазину АТБ.
  • Зловмисниками виявились 2 хлопців і 2 дівчат.
  • Кожному з них 17 років.
  • Коли поліція приїхала, слідчі вилучили пістолет.
  • Також у присутності понятих зібрати 5 гільз.
  • Всіх учасників інциденту опитали на місці.

Офіційно правоохоронці поки ніяк не прокоментували цю подію. Журналісти 24 каналу телефонували в поліцію Дніпра, однак там сказали, що зможуть надати інформацію трішки пізніше.