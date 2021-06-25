Це трапилося зранку 25 червня на набережній Перемоги, 44. Очевидці одразу викликали правоохоронців.
Інший випадок Бійка та стрілянина у центрі Миколаєва: поліція розповіла про учасників сутички
Що відомо про стрілянину
- Це помітили навпроти магазину АТБ.
- Зловмисниками виявились 2 хлопців і 2 дівчат.
- Кожному з них 17 років.
- Коли поліція приїхала, слідчі вилучили пістолет.
- Також у присутності понятих зібрати 5 гільз.
- Всіх учасників інциденту опитали на місці.
Офіційно правоохоронці поки ніяк не прокоментували цю подію. Журналісти 24 каналу телефонували в поліцію Дніпра, однак там сказали, що зможуть надати інформацію трішки пізніше.