В Укренерго розповіли про серйозні перешкоди для нормальної роботи ДніпроГЕС

Дніпровська гідроелектростанція зазнала суттєвих пошкоджень після російських атак. Технічний стан станції фахівці наразі оцінюють як складний.

Цей стан ДніпроГЕС впливає, зокрема, і на можливість нормальної роботи об'єкта. Про це в етері Суспільного розповів голова Національної енергетичної компанії "Укренерго" – Володимира Кудрицького, передає 24 Канал.

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Стан ДніпроГЕС оцінюють, як складний

Кудрицький висловив занепокоєння щодо технічного стану ДніпроГЕС, наголосивши, що станція зараз "перебуває у скрутному становищі". В Укренерго також зазначили, що ця нещодавня атака російських окупантів – не перший випадок, коли Дніпровська гідроелектростанція стає мішенню для атак окупантів.

"Ворог протягом цього року декілька разів атакував ДніпроГЕС",

– наголосив Кудрицький.

Голова Укренерго визнав, що станція зазнала значних пошкоджень. Говорячи про потенціал відновлення роботи ДніпроГЕС, Кудрицький наголосив на проблемах, пов'язаних з постійними обстрілами, які перешкоджають стабілізації робочих процесів на об'єкті.

Є серйозні перешкоди для її нормальної роботи,

– сказав Кудрицький.

ДніпроГЕС перебуває у критичному стані

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров розповів, що після масованої російської атаки 1 червня ДніпроГЕС перебуває у критичному стані. Про вироблення електроенергії на гідроелектростанції, за словами посадовця, наразі не мовиться.

Очільник Запорізької ОВА також додав, що рух греблею не вдалося відновити одразу. Федоров повідомив, що будуть проводитися консультації зі спеціалістами, інженерами, проєктувальниками, фахівцями, адже перед тим, як відновити рух, треба впевнитися, що це безпечно.

До цього Федоров повідомляв, що рух греблею ДніпроГЕС тимчасово перекрили після російського обстрілу. Посадовець додав, що всі необхідні роботи з відновлення руху греблею проведуть уже найближчими днями.

Варто зазначити, що вночі 1 червня ворог вчергове завдав масованого ракетного удару по енергетичних об'єктах України. Зокрема, у Запоріжжі загарбники поцілили в один з об'єктів енергетичної інфраструктури. На цьому енергооб'єкті після атаки ворога є руйнування.