Дніпрянин погрожував підірвати будинок: його затримали
Зранку 12 травня у Дніпрі чоловік погрожував підірвати будинок. На мсіце виїхали вибухотехніки та спецпризначенці: домашнього "терориста" затримали.
Джерело:Нацполіція
Мешканців будинку евакуювали, а чоловіка – затримали. У поліції відкрили кримінальну справу через незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.
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Що відомо про інцидент
- 43-річний дніпрянин погрожував підірвати будинок.
- Про його заяву повідомили до поліції близько 10 ранку.
Порушника затримали / Фото Нацполіції
- Зазначили, що чоловік зачинився у квартирі знайомої на першому поверсі по проспекту Героїв міста.
- Раніше його вже притягали до відповідальності за правопорушення.
- Правоохоронці та спецпризначенці знайшли "терориста" у його схованці – в балконному підвалі.
- Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили у затриманого гранату Ф-1.
- Йому може загрожувати від 3 до 7 років позбавлення волі.
Знайдений боєприпас у Дніпрі / Фото Нацполіції
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