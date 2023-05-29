До 40 ракет з 9 літаків Ту-95МС й 3 десятки дронів, – Залужний розповів про нічну атаку

Головнокомандувач ЗСУ розповів, що ворог випустив по Україні до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Окрім того, нашу державу атакували іранськими дронами Shahed-136/131.

Валерій Залужний пояснив, що Росія атакувала військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури України. Варто зазначити, що тільки над Києвом та околицями, за даними КМВА, збили понад 40 повітряних цілей.

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Чим Росія атакувала Україну вночі

Український генерал розповів, що російські загарбники випустили по Україні:

до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95МС із району Каспійського моря;

з північного та південного напрямків – атакували орієнтовно 35 іранськими дронами Shahed-136/131.

Наші військові знищили у небі над Україною 67 ворожих повітряних цілей. Валерій Залужний пояснив, що працювала протиповітряна оборона у зонах відповідальності всіх повітряних командувань Повітряних Сил "Центр", "Схід", "Південь" та "Захід". Вони збили:

37 крилатих ракет Х-101/Х-555;

29 ударних БпЛА Shahed-136/131;

1 розвідувальний безпілотник оперативно-тактичного рівня.



Скільки ракет та дронів збили наші військові / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Росія масовано атакувала Україну вночі