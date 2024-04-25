"Святковий" удар: у Зеленського сказали, до чого готуватися українцям у травні
Наближається сакральна дата для російських окупантів – 9 травня. Ворог може завдати удару по Україні під час цього "побєдобєсія".
Однак загарбники щодня жорстоко атакують Україну. Про це 24 Каналу заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк.
Читайте також Нова масована ракетна атака по Україні: чи вдарить Росія до прибуття допомоги США
Росія може здійснити атаку 9 травня
Михайло Подоляк зазначив, що Росія щодня та щоночі обстрілює Україну. Зокрема, ворог атакує українську критичну інфраструктуру. До 9 травня загарбники також можуть вдарити по нашій території.
Чи зможе Росія наростити кількість ракет? Так, може такого класичного російського "святкового" удару завдати. Але я думаю, що до цього часу ми все-таки трохи підвищимо боєздатність нашої системи протиракетної оборони,
– сказав він.
Для цього потрібна більша кількість протиракет. Радник голови ОПУ припустив, що до 9 травня буде розв’язане питання щодо постачання протиракет.Зверніть увагу! Росія дуже любить "символізм" та дійсно може атакувати Україну у різні сакральні дати. Але не варто забувати, що ворог готовий щодня вбивати українців та здійснювати цинічні атаки по нашій державі.
Плани росіян до 9 травня: останні новини
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупаційна армія має завдання без огляду на власні втрати демонструвати хоч якісь перемоги до 9 травня. Тепер росіян підганяють ще й через позитивні рішення про допомогу Україні від країн Заходу.
- На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники планують проводити різні заходи з "побєдобєсія" до 9 травня. Директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський зауважив, що навряд чи ці абсурдні заходи дадуть якийсь ефект для окупантів.
- У багатьох регіонах Росії скасували рух "безсмертний полк", який проводиться 9 травня. Перша заступниця голови комітету держдуми Росії з праці, соціальної політики та справ ветеранів Єлєна Цунаєва стверджує, що захід у Москві скасували нібито через "загрози громадській безпеці". Також захід скасували у Курській, Брянській, Бєлгородській, Рязанській та Псковській областях.
- Крім того, гауляйтер тимчасово окупованого Криму Сєргєй Аксьонов заявив, що на території півострова не проводитимуть заходи до 9 травня.