До міністерки Лазебної залишаються питання, – політолог

В уряді відбулися кадрові зміни: 5 міністрів відправили у відставку. Експерти раніше прогнозували, що звільнень може бути ще більше.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів доктор політичних наук Ігор Петренко. За його словами, найближчим часом чекати на нові зміни не варто.

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"Називали трішки більше прізвищ, але треба розуміти, що питання звільнення – це і питання призначення. Відповідно, треба знайти людину, яка буде ефективною і користуватиметься довірою, матиме професійний бекґраунд. Це не так просто. Зараз звільнилися ті посади, на які є кандидати", – пояснив політолог.

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Петренко не відкидає, що інші кадрові зміни будуть. Однак, ймовірно, вже у 2022 році.

До Марини Лазебної (міністерка соціальної політики – 24 канал) залишаються питання. Щодо Олександра Ткаченка (міністр культури – 24 канал) я не думаю. Наразі це питання не стоїть на порядку денному, його не дуже обговорюють. Є, звичайно, певні інформаційні згадки про це, але це більше зацікавленні групи, ніж реальні обговорення на Банковій, в уряді й загалом в системі влади. Iгор Петренко Політолог та доктор політичних наук

За словами політолога, президент Володимир Зеленський має всій підхід до кадрових змін. Мовиться про те, що він дозволяє людині працювати й показати свою ефективність, а потім дає ще шанс.

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