До Львова прилетів літак з українськими військовими: яскраві фото

21 березня до Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького прибув перший літак. На борту перебувало 75 українських військовослужбовців зі складу 18 окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго.

Про це передає Міноборони України.

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За словами заступника командувача Сухопутних військ Збройних Сил України з морально-психологічного забезпечення генерал-майор Олександра Голоднюка, це найкращі представники Збройних Сил України, які мають висококласні навички.



Усі військові неодноразово виконували бойові завдання в районі проведення АТО до ротації.

Гідна і сумлінна служба наших військовослужбовців — це підтримання іміджу нашої держави на міжнародній арені. Це утвердження України, як держави, що прагне і бореться за мир у всьому світі. Крім того, це демонстрація на світовій арені професіоналізму українських військовослужбовців як миротворців,

— зазначив Голоднюк.

Старшому загону підполковнику Денису Перетятьку вручили символічний український коровай. Після цього військовослужбовців нагородили пам’ятними нагрудними знаками "Воїн-миротворець".

Нагадаємо, у середу, 21 березня, 88 українських військових вилетіли зі Львова в Африку. Там разом з колегами з інших країн вони братимуть участь у Миротворчій місії ООН зі стабілізації ситуації в Конго.