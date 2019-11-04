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      Добровольці із Золотого тепер слідкуватимуть за ситуацією у 35 населених пунктах Донбасу

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      Добровольці з Золотого слідкуватимуть за ситуацією у 35 населених пунктах
      Добровольці з Золотого слідкуватимуть за ситуацією у 35 населених пунктах / facebook.com/arsen.avakov.1

      Ветерани АТО та активісти, які нещодавно потрапили у конфлікт з Володимиром Зеленським через розведення військ у Золотому, патрулюватимуть тепер 35 населених пунктів окупованого Донбасу.

      Доброволець "Стрілок" у телеграм-каналі "Останній блок-пост" розповів, що ініціатива ветеранів розширюється і тепер мобільні групи працюватимуть у 35 населених пунктах, де планується розведення військ.

      Все про конфлікт з Зеленським тут: Розведення військ і конфлікт із добровольцями: що сталося і як далі діятиме влада

      Ветеран нагадав, що ще декілька днів тому він був у Золотому-4, але зараз там відбувається розвдення військ. "Стрілок" назвав його "розводом Зеленського і Путіна". Доброволець пояснив, що під цим "розводом" має на увазі "здачу більше 30 населених пунктів території України".

      Саме зараз "Стрілок" перебуває біля Гранітного, де також невдовзі планують розводити сили.

      Ми приїхали сюди для того, щоб моніторити ситуацію розведення військ, спілкуватися з населенням та військовими, щоб зрозуміти їхнє ставлення до розведення військ,
      – розповів ветеран.

      Добровольці з Золотого тепер слідкуватимуть за ситуацією у 35 населених пунктах: відео

      Що відомо про конфлікт Зеленського з добровольцями?

      На початку жовтня ветерани бойових дій на Донбасі прибули в місто Золоте з метою зупинити розведення військ і реалізацію формули Штайнмаєра. У Командуванні Об’єднаних сил заявили, що ці люди не мають жодного стосунку до українського силового блоку та перебувають у Золотому зі зброєю незаконно

      Читайте також: Ексбоєць "Азова" про вибачення Зеленського: Мені начхати, головне – інтереси України

      До міста приїхав Зеленський і зустрівся з добровольцями АТО та активістами. Діалог був досить емоційним. Після від’їзду глави держави зброю, яка перебувала в розпорядженні добровольців у Золотому, вивезли на передову. Згодом добровольці покинули Золоте.

      Як відбулося розведення військ у Золотому?

      Розведення військ у районі Золотого розпочалося 29 жовтня та офіційно завершилося 2 листопада, коли до ОБСЄ надійшли відповідні повідомлення від обох сторін конфлікту. Українська сторона та бойовики заявили, що є готовими розпочати демонтаж фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення з ділянки розведення: тривати це має до 25 листопада.

      До теми: Як довго триватиме розмінування біля Золотого-4: заява штабу ОС

      Наразі територію у районі Золотого повністю контролює Міністерство внутрішніх справ. Водночас тут запроваджено "жовтий" режим, що передбачає спеціальні повноваження для військовослужбовців і правоохоронців.

      Розведення військ у районі Золотого відбулося у межах мінських угод і є поштовхом до нормандської зустрічі. Наступним етапом має бути розведення сил у Петрівському.

      розведення сил на донбасі
      Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Розведення військ Війна на Донбасі Ситуація у Золотому Операція Об'єднаних сил "Азов" Новини Донецька Новини Луганська
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