"А чи ж воно нам треба": у росії показали справжнє обличчя щодо ядерної безпеки у світі

Не встиг російський диктатор владімір путін сказати, що ядерна війна ніколи не має бути розв'язана, як його посіпаки показали справжнє обличчя у питанні ядерної безпеки. Заступник глави російської ради безпеки дмітрій мєдвєдєв натякнув, що в росії не прагнуть знаходити компроміси.

У росії відхрестилися від причетності до погіршення ситуації у світі

російський політик цинічно написав у соцмережах, що наразі ситуація у світі набагато гірша, аніж холодна війна, інформує 24 канал. При цьому дмітрій мєдвєдєв сказав, що росія не винна в ситуації, що склалася. Ймовірно, він забув, що 24 лютого росіяни безпідставно напали на Україну й до цього розхитували світову безпеку.

До теми путін цинічно заявив, що ядерна війна ніколи не має бути розв'язана

мєдвєдєву вочевидь не сподобалася заява президента США Джозефа Байдена, який готовий обговорювати з росією нову систему з контролю над ядерною зброєю.

У 2026 році добігає кінця договір СНО-3 між США і росією, який передбачає скорочення кожної зі сторін розгорнутих ядерних боєзарядів до 1500. Байден сказав, що США готові сісти за стіл переговорів з росією, щоб обговорити нову стратегію для заміни СНО-3

мєдвєдєв заявив, що питання стратегічної безпеки, що важливо для США, неможливо вирішити без росії. Колишній російськй президент поставив риторичне питання, чи потрібен договір росії і додав, що "світ став іншим".

росія погрожує ядерною зброєю

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