"А чи ж воно нам треба": у росії показали справжнє обличчя щодо ядерної безпеки у світі
Не встиг російський диктатор владімір путін сказати, що ядерна війна ніколи не має бути розв'язана, як його посіпаки показали справжнє обличчя у питанні ядерної безпеки. Заступник глави російської ради безпеки дмітрій мєдвєдєв натякнув, що в росії не прагнуть знаходити компроміси.
У росії відхрестилися від причетності до погіршення ситуації у світі
російський політик цинічно написав у соцмережах, що наразі ситуація у світі набагато гірша, аніж холодна війна, інформує 24 канал. При цьому дмітрій мєдвєдєв сказав, що росія не винна в ситуації, що склалася. Ймовірно, він забув, що 24 лютого росіяни безпідставно напали на Україну й до цього розхитували світову безпеку.
До теми путін цинічно заявив, що ядерна війна ніколи не має бути розв'язана
мєдвєдєву вочевидь не сподобалася заява президента США Джозефа Байдена, який готовий обговорювати з росією нову систему з контролю над ядерною зброєю.
У 2026 році добігає кінця договір СНО-3 між США і росією, який передбачає скорочення кожної зі сторін розгорнутих ядерних боєзарядів до 1500. Байден сказав, що США готові сісти за стіл переговорів з росією, щоб обговорити нову стратегію для заміни СНО-3
мєдвєдєв заявив, що питання стратегічної безпеки, що важливо для США, неможливо вирішити без росії. Колишній російськй президент поставив риторичне питання, чи потрібен договір росії і додав, що "світ став іншим".
росія погрожує ядерною зброєю
- російський диктатор владімір путін у лютому 2022 року наказав привести у бойову готовність ядерну зброю. Він погрожував застосувати ядерну зброю, якщо Захід втрутиться у війну в Україні.
- У росії погрожують вдарити ядерною зброєю не тільки по Україні. Пропагандист дмітрій кісільов пригрозив, що російські військові можуть знищити Велику Британію.
- Водночас президент США Джо Байден вважає, що погрози кремля – це ознака відчаю путіна. Також, за його словами, це свідчить про провал плану путіна у війні проти України.
- Наприкінці травня у Радбезі ООН заявили, що загроза ядерного конфлікту знову стала реальною.
- Генсек ООН Антоніу Гутерреш 1 серпня попередив, що один прорахунок відділяє світ від ядерного знищення. Він закликав повністю позбутись ядерної зброї.
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