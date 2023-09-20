Докази стовідсоткові: чому досі не було видано ордер на арешт Лукашенка

Ситуація довкола Алєксандра Лукашенка загострюється. Європарламент ухвалив резолюцію, яка засуджує режим білоруського диктатора та наголошує, що він став "співучасником у злочинах, скоєних Росією" і має за це відповісти.

Проте попри засудження дій Лукашенко зокрема пов'язаних з депортацією українських дітей, він й досі не отримав ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду. Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління в Білорусі Павло Латушко.

До теми Лукашенко публічно зізнався: хто організовує вивезення дітей з України та скільки вже викрали

Лукашенко "допомагає" у збиранні матеріалів проти себе

Команда Народного антикризового управління в Білорусі підготувала та передала 27 червня в офіс прокурора МКС в Гаазі матеріали щодо воєнних злочинів Лукашенка у зв'язку з депортацією українських дітей.

Ми представили докази, які стовідсотково підтверджують причетність Лукашенка до скоєння цих злочинів. Крім того, ми передали ці матеріали в Генеральну прокуратуру України. Зараз ми підготували другу частину комунікацій та передаємо її до МКС в Гаазі, а також в українську прокуратуру,

– зазначив Латушко.

В цих матеріалах до вже відомих організацій "Дельфіни" та фонду Олексія Талая, додадуться фундація "Патріоти Білорусі", а також в них фігурує Дмитро Казаков, який є відповідальним за організацію цих злочинів.

Також Народному антикризовому управлінню в Білорусі вдалося ідентифікувати по фотографіях українських дітей й зокрема дітей-сиріт, які були вивезені з окупованих територій. Їх вивозили з 15 міст у 6 таборів в Білорусі.

Павло Латушко прокоментував, як просувається справа Лукашенка в МКС в Гаазі: дивіться відео

Нам "допомагає" у збиранні доказів режим Лукашенко. Сам білоруський диктатор 27 червня у день, коли ми передавали матеріали до МКС, зізнався, що він домовився з Владіміром Путіним. А пізніше це ще раз підтвердив,

– підкреслив заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету.

Водночас посол Білорусі в Росії Дмітрій Крутой заявив, що було вивезено з 2021 року 3,5 тисячі українських дітей. І за його словами більшість з них – діти-сироти.

Дякуємо режиму Лукашенко – вони нам допомагають, коли публічно фіксують скоєння цих злочинів,

– наголосив Павло Латушко.

Наразі прокурор в МКС має розглянути всі матеріали та ухвалити рішення щодо подальшої долі Лукашенка.

Що відомо про вивезення українських дітей з окупованих територій

Український уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що 386 українських дітей були віддані російським родинам і щодо них розпочата або завершується процедура всиновлення.

Крім того, Експертна місія ОБСЄ визнала, що росіяни незаконно вивезли значну кількість українських дітей на територію своєї країни "насильницьким шляхом". Серед них є діти-сироти та діти, що були вивезені без супроводу дорослих.

Крім того, українських дітей вивозять на територію Білорусі. Відбувається це з дозволу Лукашенко. Серед тих, хто організовує незаконну депортацію дітей – білоруський паралімпієць Алєксєй Талай, який є генеральним директором російського благодійного фонду "Повєрь в сєбя". Талай неодноразово приїжджав на окуповані території України та поширював про це інформацію у соцмережах.

МКС в Гаазі вже видав ордер на арешт Владіміра Путіна та Марії Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента Росії у справах дитини. Їх підозрюють у незаконному примусовому переміщенні українських дітей. Зараз МКС має розглянути матеріали щодо Лукашенко, і є велика ймовірність, що він теж отримає ордер на арешт.