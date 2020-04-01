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      Долар впав, а гривня зміцніла: НБУ про "антиколомойський" закон і ринок землі

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      Долар 1 квітня суттєво впав / Фото 24 каналу

      Національний банк України позитивно оцінив схвалені Верховною Радою закони про банківську систему та відкриття ринку землі. Так, вперше за час пандемії коронавірусу гривня суттєво зросла.

      Закони, ухвалені напередодні Радою, наблизили Україну до нової програми співпраці з МВФ і ймовірно, підбадьорили валютний ринок.  Про це повідомляє пресслужба НБУ у фейсбуці.

      Тут цифри Курс валют на 1 квітня: долар та євро впали у ціні

      Пропозиція валюти з боку бізнесу перевищувала попит, тож гривня зміцнювалися. За підсумками торгів, котирування змістилися в бік позначки 27, 6 гривні за долар США. Таким чином вперше з початку ажіотажу навколо коронавірусу наші інтервенції на валютному ринку були додатними,
      – зазначили в Нацбанку.

      Окрім того, міжнародні резерви України вдалося поповнити, хоч і без протидії ринковим трендам.

      Курс на 1 квітня

      Американський долар у середу, 1 квітня, коштує уже не 28 гривень 6 копійок, а 27 гривень 62 копійки. Тобто за добу він втратив одразу 44 копійки. 

      Євро також зменшилося у ціні, але більш суттєво, аніж долар. Одне євро коштує 30 гривень 25 копійок. Зауважимо, що 31 березня, його вартість становила на 71 копійок більше – 30 гривень 36 копійок.

      Детальніше про те, чому "антиколомойський" закон є надважливим та що він принесе Україні – читайте за посиланням.

       
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Верховна Рада Ігор Коломойський Банки Ринок землі Долар-Гривня Долар Курси валют Гроші НБУ
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