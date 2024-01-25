Щоб заблокувати допомогу Україні: Трамп дедалі більше тисне на Конгрес, – журналіст

Журналіст Остап Яриш розповів, що колишній президент Сполучених Штатів дедалі сильніше тисне на Конгрес. Мовиться, що подібна політика Трампа пов'язана з прагненням перемоги на виборах президента США, які відбудуться у листопаді 2024 року.

Раніше зазначали, що Дональд Трамп звернувся до законодавців-республіканців. Він закликав їх відкинути компроміс щодо безпеки кордонів США.

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Трамп блокує допомогу Україні

Остап Яриш наголосив, що затримка з допомогою Україні в Конгресі пов’язана з тиском Трампа та його бажанням будувати виборчу кампанію на питаннях міграційної політики.

Компроміс щодо України та кордону не в його інтересах, бо це б додало балів Байдену перед виборами,

– зауважив журналіст.

Станом на зараз відомо, що експрезидент США Дональд Трамп перемагає на республіканських праймеріз у Нью-Гемпширі.

За попередніми даними, у Трампа було 53% голосів, а у його конкурентки, експредставниці США в ООН Ніккі Гейлі – трохи більше ніж 46%.

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