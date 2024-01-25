Щоб заблокувати допомогу Україні: Трамп дедалі більше тисне на Конгрес, – журналіст
Джерело:Остап Яриш
Журналіст Остап Яриш розповів, що колишній президент Сполучених Штатів дедалі сильніше тисне на Конгрес. Мовиться, що подібна політика Трампа пов'язана з прагненням перемоги на виборах президента США, які відбудуться у листопаді 2024 року.
Раніше зазначали, що Дональд Трамп звернувся до законодавців-республіканців. Він закликав їх відкинути компроміс щодо безпеки кордонів США.
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Трамп блокує допомогу Україні
Остап Яриш наголосив, що затримка з допомогою Україні в Конгресі пов’язана з тиском Трампа та його бажанням будувати виборчу кампанію на питаннях міграційної політики.
Компроміс щодо України та кордону не в його інтересах, бо це б додало балів Байдену перед виборами,
– зауважив журналіст.
Станом на зараз відомо, що експрезидент США Дональд Трамп перемагає на республіканських праймеріз у Нью-Гемпширі.
За попередніми даними, у Трампа було 53% голосів, а у його конкурентки, експредставниці США в ООН Ніккі Гейлі – трохи більше ніж 46%.
Що відомо про перебіг президентських перегонів у США: останні новини
- На президентське крісло Сполучених Штатів претендують троє людей – це Джо Байден, Дональд Трамп і Ніккі Гейлі. Є різні опитування щодо результатів кожного з них. Наприклад, якщо на виборах буде протистояння між Трампом і Байденом, то цифри показують перемогу Трампа з відривом у 5%.
- У США набирає обертів передвиборча кампанія. Ніккі Гейлі все більше підтримують представники американського світу фінансів. Кілька мільярдерів з Волл-стріт навіть вирішили організувати збір коштів президентської кампанії головної конкурентки Дональда Трампа серед республіканців.
- Політолог Микола Давидюк розповів, що на тлі початку виборчої боротьби у Сполучених Штатах і високих шансів Дональда Трампа поборотися за повернення у Білий Дім, західні політики намагаються підготуватися до негативних сценаріїв. До цього їх вкрай спонукають неоднозначні заяви експрезидента з приводу виходу із НАТО.
- Раніше республіканка Ніккі Гейлі, яка конкурує з Дональдом Трампом за номінацію від партії на виборах президента США, висловила сумнів у розумовій придатності для президентства свого 77-річного суперника. Він, схоже, переплутав її з колишньою спікеркою-демократкою Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі під час передвиборчої промови.