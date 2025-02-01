Трамп зараз на вершині феєрії, – Чечеринда припустив, чого очікувати від глави США

Президент США Дональд Трамп дійсно має важелі впливу на російського диктатора Владіміра Путіна. Фактично він ще їх навіть не використовував.

Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ Єгор Чечеринда, зауваживши, що від інавгурації Трампа пройшло буквально півтора тижня. А питання завершення війни в Україні потроху просувається вперед.

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Трамп впевнений у своїх силах

На думку Чечеринди, зараз Трамп перебуває у великому піднесенні. Він абсолютно впевнений у своїх силах, що ми побачимо у його політиці.

Зараз почалося, як мінімум, "золоте півріччя" Трампа. Він на вершині оцієї феєрії підтримки та можливостей. У нього є багато важелів впливу на Росію, які він ще не використав,

– сказав Чечеринда.

Санкції проти Росії, які ввела ще адміністрація Байдена, вдарила по тіньовому флоту країни-агресорки. Це створило проблеми для Путіна. Наслідки будуть ще катастрофічнішими для Росії, якщо Трамп таки домовиться про зниження ціни на нафту у світі.

Крім того, завжди існує варіант збільшити військову допомогу для України. Цю опцію Сполучені Штати у будь-який момент можуть задіяти.

Я думаю, що реалізація плану Трампа відбувається щодня. Підключаються нові механізми, які в підсумку дадуть позитивний результат,

– зауважив Чечеринда.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп анонсував розмову з диктатором Путіним. За його словами, вже йде "дуже серйозне обговорення" з Росією, яке стосується завершення війни. Щоправда, раніше Трамп натякав, що нібито вже говорив з Путіним.