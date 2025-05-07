Реакція церкви очевидна, – релігієзнавиця розібрала одіозне фото Трампа в папській рясі

Президент США Дональд Трамп за допомогою штучного інтелекту згенерував своє фото в образі Папи Римського та опублікував його. Пізніше зображення поширив і Білий дім в мережі Х. Усе це підкреслює специфіку президента США.

Про це 24 Каналу розповіла релігієзнавиця, докторка філософських наук Людмила Филипович, зауваживши, що церква відреагувала правильно, засудивши такі дії. Католики показали, що вони є вищими за політичні скандали.

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Про одіозне фото Трампа в папській рясі

Релігієзнавиця зауважила, що згенероване фото у вигляді Папи Римського – це в стилі Трампа. Однак більшість його слів та "витівок" не мають ніяких результатів чи реальних намірів. Ймовірно, що в такий специфічний спосіб він хотів показати, що є близьким до католиків і небайдужий до їхніх втрат.

Водночас католицька конференція штату Нью-Йорк звинуватила Трампа у глузуванні над вірою, зауваживши, що у цьому "немає нічого розумного чи смішного".

Реакція церкви очевидна. Вона розуміє, що світських лідерів може бути мільйон, а церква – одна. Вона ставиться до цього з огляду вічності. Католики можуть собі дозволити розкритикувати навіть президента США,

– наголосила вона.

За словами Филипович, католики дуже відрізняються від Московського патріархату. Якщо вони є окремою інституцією, які захищають свої права та духовні, а не матеріальні цінності, то в Росії церква має зовсім іншу модель – дослухається до політичного керівництва та не засуджує агресію проти України.

Нагадаймо, що перед інцидентом з фотографією в образі Папи Римського американський президент пожартував, що хотів би бути новим Папою. Він зауважив, що це "був його найперший вибір".