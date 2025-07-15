В Офісі Президента припустили, що підштовхнуло Трампа до зміни риторики щодо Путіна

Дональд Трамп заявив, що він розчарований у Володимирі Путіні та дав йому 50 днів на досягнення мирної угоди, пригрозивши Кремлю жорсткими санкціями. Дійти до цієї риторики йому допомогли не лише Україна та Європа.

Таку думку 24 Каналу озвучив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, зауваживши, що президента США підштовхнув сам російський диктатор та його оточення. Кремль непорушний у своїй позиції щодо війни та не хоче налагодити відносини з Білим домом.

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Як саме Путін спонукав Трамп змінити риторику?

За словами радника керівника Офісу Президента, на зміну риторики Трампа суттєво вплинули два фактори – робота українських делегацій на переговорних майданчиках та європейці, які перебудували свої політичні інструменти для ефективної роботи з президентом США.

Але є ще одне – обнулення репутації Трампа Путіним. Президент США відверто говорив, що після розмови з Путіним та обіцянок диктатор робить усе навпаки. Це публічне та неприховане приниження Трампа,

– наголосив він.

Цікаво, що і Дмітрій Медведєв назвав ультиматум Трампа "театралізованим" та підкреслив, що Росії байдуже на ці погрози. Подоляк зазначив, що це повідомлення – це те, про що говорять у кулуарах Кремля.

"Україна доводить, що зацікавлена в силі, репутаційній стійкості США і Трампа. Росія ж грається з Трампом та намагається показати, що він не є впливовим політиком", – сказав радник керівника Офісу Президента.

Він додав, що трансформація Трампа відбувається досить швидко і він готовий змінити свою позицію щодо росіян, діючи жорстокіше.