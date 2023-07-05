Небезпечна тенденція, – Черник пояснив, наскільки Трамп загроза для перспектив України

США з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України надає всебічну підтримку нашій державі – політичну, фінансову і звісно військову. Однак це може змінитись у разі, якщо до влади в Сполучених Штатах повернеться Дональд Трамп.

Військовий експерт Петро Черник зауважив, що Дональд Трамп має шанси вдруге стати президентом США, адже Сполучені Штати зараз стоять перебувають на шляху великої ідеологічної самоізоляції. Про це він розповів 24 Каналу.

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В США існує баланс влади

В США сьогодні є великий прошарок, який підтримує ці ідеї і вважає, що Сполученим Штатам вже потрібно дбати про самих себе, а не фінансувати увесь світ. І Трамп є виразником саме цих інтересів.

Проте він вже був президентом, і тоді Україна звичайно не мала глобальної мегапідтримки, але все ж таки вона була,

– наголосив військовий експерт.

Також потрібно враховувати той факт, що в США існує баланс влади. Попри те, що Сполучені Штати є президентсько-парламентською державою і президент країни вирішує дуже багато, але він урівноважений Держдепартаментом, Конгресом і іншими гілками влади.

Петро Черник прокоментував можливе згортання допомоги Україні у разі президентства Дональда Трампа: дивіться відео

Навіть якщо Трамп вдруге стане президентом, абсолютного згортання допомоги Україні з боку США не відбудеться.

"Але разом з тим це небезпечна тенденція і нам потрібно робити все можливе, щоб крапку у цій війні з нашим одвічним ворогом поставити у цьому році, максимум – в наступному", – підкреслив Петро Черник.

Дональд Трамп знову рветься до влади

Володимир Зеленський прокоментував можливий прихід до влади в Сполучених Штатах представника республіканської партії Трампа. Президент зазначив, що більшість у республіканській партії підтримують Україну. Зеленський наголосив, що на виборах у США, які відбудуться у 2024 році, він не голосуватиме і "нічого не зможе зробити". Проте для України головне – не втратити підтримку двох великих партій США – демократичної та республіканської.

Трамп своєю чергою прокоментував заколот Пригожина, який відбувся в Росії. За його словами, "переворот" послабив владу Путіна, а тому США мали б використати цей момент для того, щоб почати переговори про "мирне вирішення" війни між Росією та Україною.

Однак Трампу ніж розмірковувати про долю України, варто було б попіклуватися про власну, адже йому загрожує 400 років тюрми. Мін'юст США звинувачує експрезидента в тому, що він зберігав у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді дуже важливі документи. Йдеться про інформацію щодо ядерної програми США, потенційної вразливості Сполучених Штатів та їх партнерів у разі нападу, доповідей Пентагону та розвідки.