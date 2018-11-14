Дональд Трамп вилаявся на Терезу Мей через Іран
Очільник Білого Дональд Трамп посварився з прем’єркою Великобританії Терезою Мей під час телефонної розмови.
Про це повідомляє Washington Post.
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Дональд Трамп був на борту літака до Парижа, коли йому зателефонувала Тереза Мей. Вона хотіла привітати його з результатми промміжних виборів у США.
Проте очільник Білого дому почав гостро критувати прем’єрку Британії через те, що, на його думку, Лондон прикладає недостатньо зусиль для стримування Ірану.
Трамп поскаржився на торгові угоди з Європою та попросив Мей відзвітувати про стан справ з Brexit.
Це вже не перший раз, коли прем’єрка Британії зіткнулася з важким характером очільника США, однак, за повідомленнями європейських дипломатів, її помічники були вражені манерою Трампа.