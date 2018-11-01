Донбас, економіка та мінські угоди: головні тези зустрічі Меркель і Порошенка

1 листопада Ангела Меркель відвідала Київ, де зустрілася із Президентом Петром Порошенком, прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом та головами парламентських фракцій. Якими були головні теми перемовин та про що канцлер Німеччини домовилася з українським керівництвом – читайте в огляді 24 каналу.

Це вперше із 2014 року глава німецького уряду відвідала Київ. Тоді вона приїжджала до української столиці перед другою зустріччю в Мінську у нормандському форматі. Хоч від перемовин 1 листопада не очікували особливих результатів, Меркель та Порошенку вдалося обговорити низку важливих для України питань.

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Серед них, зокрема, двосторонні відносини між державами, ситуація в зоні військового конфлікту на сході України та в окупованому Криму і виконання мінських угод.



Петро Порошенко зустрів Ангелу Меркель біля Маріїнського палацу

Традиційне і головне питання – війна на Донбасі

"Тема припинення російської агресії була провідною у наших переговорах з канцлером", – зазначив Порошенко на початку спільної конференції за результатами переговорів двох лідерів.

За словами президента, Україна готова і надалі виконувати зобов'язання в рамках мінських угод. Підтвердженням цьому є ухвалення закону про особливий статус Донбасу.

Я знаю, наскільки було важко продовжити особливий статус на Донбасі, але в нас більше нічого немає, крім мінського процесу, тому дуже важливо, що Україна виконує свої зобов'язання. Німеччина залишатиметься на боці України в цьому питанні,

– запевнила зі свого боку Меркель.



Під час конференції з Порошенком Меркель наголосила на важливості дотримання мінських угод

Спільна позиція щодо виборів в ОРДЛО

Під час перемовин за зачиненими дверима, які тривали приблизно 30 хвилин, лідери засудили проведення виборів у тимчасово окупованих Луганській та Донецькій областях. Так, глава уряду ФРН зазначила, що так звані "вибори", які мають відбутися 11 листопада на території ОРДЛО, не відповідають мінським домовленостям.

Нинішні фейкові вибори є нікчемними, як і попередні, з юридичної точки зору, і такими, що не будуть мати жодних правових наслідків. Їхні так звані результати ніколи не будуть визнані міжнародною спільнотою,

– додав Порошенко.

На думку німецької сторони, для проведення в ОРДЛО виборів відповідно до українського законодавства та стандартів ОБСЄ, необхідно забезпечити стійкий режим припинення вогню, відведення озброєння від лінії розмежування та відновлення громадянської інфраструктури.

Миротворча місія на Донбасі: процес триває

Канцлер Німеччини висловила занепокоєння відсутністю стабільного перемир'я на сході України попри зусилля в рамках мінського переговорного формату і наголосила на необхідності введення миротворчого контингенту на тимчасово окуповані території України.

Україна і Німеччина спільно працюють над створенням миротворчої місії для Донбасу,

– зауважила Меркель.

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Російська агресія в Криму та на Азовському морі

Ситуація в окупованому Криму, зокрема, у сфері прав людини також була на порядку денному зустрічі двох політиків. Так, Порошенко надав Меркель нові докази російських злочинів проти України. Між тим, під час візиту німецького канцлера до Києва українська влада сподівалася почути реакцію Меркель на дії Росії в Азовському морі, які порушують норми міжнародного права. Однак, окрім повідомлень про те, що Франція та Німеччина підтримали резолюцію Ради безпеки ООН щодо окупованого Криму та Азова, більше жодної заяви (принаймні на прес-конференції) не прозвучало. Натомість Україна, за словами Порошенка, докладає всіх зусиль, аби зменшити загрозу ескалації в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

Санкції зберігатимуться

Німеччина не змінюватиме своєї позиції щодо економічних санкцій, накладених на Росію. Меркель наголосила, що штрафні заходи проти РФ послаблять тільки у випадку виконання мінських домовленостей.

Ми говорили про те, що санкції пов’язані із виконанням Мінських угод, якщо буде якийсь прогрес, тоді можна буде говорити про певне пом’якшення. Але зараз виглядає так, що Мінські домовленості не виконуються, тому Німеччина буде виступати за продовження цих санкцій,

– сказала вона.



Меркель запевнила у продовженні санкційної політики проти Росії

Порошенко натомість прокоментував упровадження Москвою санкцій проти України. Такий крок є свідченням того, що Кремль не готовий виконувати мінські угоди і не збирається знижувати напругу у відносинах з Україною, переконаний глава держави.

Російське рішення про санкції було очікуваним, за невеликим виключенням в цьому списку є багато достойних людей. Перебування України в санкційному листі Росії – це велика державна нагорода. І замість того, щоб бряцати зброєю на фронті чи через санкції, Росії варто зробити одну просту річ – піти геть з України, забрати свої війська, відновити територіальну цілісність. Тоді не потрібні будуть жодні санкції,

– висловився Порошенко.

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Як розвиватимуться двосторонні відносини країн

Президент України, крім іншого, під час брифінгу з Меркель оголосив дві важливі новини:

до України приїде спецпредставник з питань реформ у галузі врядування і децентралізації Георг Мільбрадт, який вже другий рік поспіль успішно взаємодіє з українським урядом та Міністерством регіонального розвитку.

28 листопада в Берліні відбудеться десяте засідання україно-німецької групи високого рівня.

"Я впевнений, що разом із третім українсько-німецьким економічним форумом, це засідання сприятиме подальшому розвитку динаміки співпраці України та Німеччини", – закцентував Президент.

Меркель додала, що було також обговорено співпрацю двох країн у сфері економіки, інфраструктури та реформ. Глава німецького уряду зазначила, що Німмеччина виділить Україні: 2 мільйони євро для створення центрів передового досвіду;

85 мільйонів євро на покращення умов працевлаштування молодих українців та їхніх умов життя; Читайте також: Заробітки в три, чотири рази більше: Німеччина планує приймати українців на роботу Глава німецького уряду дала згоду на те, що дорогу між Запоріжжям і Маріуполем побудують за гроші, які Німеччина виділила на підтримку української економіки. Йдеться про суму у 500 мільйонів євро. З часів Революції Гідності німецько-українські відносини сильно зросли. Німеччина — один із найтісніших партнерів України. Підтримка з боку федерального уряду досить конкретна. У нас є план дій щодо України. Зокрема, ми продовжимо забезпечення лікування поранених на Донбасі бійців,

– пообіцяла канцлер Німеччини. Усі фото: Getty Images

Варто додати, що цей візит Меркель в Україну може стати останнім в її політичній кар'єрі й тим ціннішим, оскільки нещодавно глава німецького уряду оголосила, що більше не балотуватиметься на новий термін у 2021 році, коли закінчаться її повноваження як канцлера. А до того часу Україна ще матиме свого адвоката в Європі, який гарантуватиме збереження санкційного режиму проти Росії.

Дивіться у відео біографію Меркель: