Донеччина може залишитися без газу: окупанти пошкодили газопровід

Російські військові при спробі відрізати Луганщину від траси Лисичанськ – Бахмут пошкодили газопровід великого діаметру. Через це газопостачання на Донеччину наразі під питанням.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. На межі Донеччини та Луганщини росіяни, намагаючись просунутися і захопити автошлях, влучили у магістральний газопровід діаметром 1 200 міліметрів.

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За словами Гайдая, через такі дії тиск у трубі одразу знизився, а це ставить під питання подальше газопостачання у сусідній регіон. Водночас дістатися до розгерметизованої ділянки наразі вкрай складно через активні бойові дії.

36 тисяч споживачів з 3 населених пунктів Луганщини мають деякий запас блакитного палива завдяки залишковому тиску у трубах,

– розповів голова ОВА.

Газопостачання може повністю зупинитися

Складну ситуацію з постачанням газу до споживачів підтвердив і голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. За його словами, основний вузол, через який газ надходив раніше, зараз окупований росіянами, тож подача через нього припинена.

Резервний вузол було пошкоджено ще у квітні під час бойових дій. Водночас підприємство не має змоги почати ремонт через постійні обстріли окупантів.

Кожен новий обстріл спричиняє падіння тиску в мережах. Це також ускладнює роботу всієї системи. Усе це може вже найближчим часом призвести до повної зупинки газопостачання в області,

– зазначив Кириленко.

Що потрібно буде зробити місцевим жителям

За словами голови ОВА, якщо постачання газу таки зупинять, кожен споживач повинен буде:

перекрити крани газопостачання перед кожним приладом;

чекати інформації від місцевої адміністрації про відновлення постачання газу зі вказанням регламенту робіт;

у жодному разі самостійно не втручатися у роботу газових мереж.

Ситуація на Донбасі: останні новини

Місцеві мешканці ввечері 22 травня повідомили, що в Авдіївці на Донеччині трапився один з найжахливіших обстрілів з 2014 року. Пожежі було видно у всьому місті.

Російські військові запровадили жорсткий пропускний режим у тимчасово окупованому Маріуполі. Окупанти встановили так звані "перепустки на пересування".

За даними Оперативно-тактичного угруповання "Схід", 22 травня російські окупанти здійснили 1 атаку на позиції українських військових. Однак українські захисники відбили її та завдали окупантам значних втрат.

На Луганщині змінили час комендантської години. Від 23 травня вона діє з 21:00 по 5:00.

Українські захисники вперше у сучасній історії знищили російську САУ "Тюльпан". Спалити військову техніку загарбників вдалося в районі Рубіжного.

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